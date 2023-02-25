Эксперты перечислили самые дорогие продукты на Масленицу

Аналитики рассказали, какие продукты на Масленицу подорожали больше всего

В период Масленицы так называемый индекс блинов вырос на восемь процентов, больше всего подорожали соль, сахар и мука с молоком, и продукты для начинки.

По словам торгового представителя одного из крупных продуктовых ретелейров Анны Смольяновой, сильно подорожала начинка для блинов. Эксперт заявила, что поднялась в цене икра на 50–70 рублей за 150 граммов. На втором месте – варенье, цена выросла на 30–40 рублей, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт заявила, что поднялась в цене икра на 50–70 рублей за 150 граммов. На втором месте – варенье, цена выросла на 30–40 рублей.

Один из самых девшевых ингридиентов для выпечки блинов – масло, 100 рублей за литр подсолнечного масла, стоимость 180 граммов сливочного – 150 рублей.

В преддверии праздников подорожали сахар и соль. Пакет сахара (1 кг) стоит 60 рублей, а неделей ранее – 42–45 рублей. Стоимость 1 кг соли – 32 рубля, до праздника его цена была 22–25 рублей.

По словам экономиста Александра Цапликова, главная причина подорожания – в повышенном спросе, зато благодаря перестройке логистики подешевело подсолнечное масло (–1,6%).

Ранее историк кулинарии назвал самые правильные русские блины для Масленицы.