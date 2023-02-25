В годовщину начала спецоперации Луганская академия культуры и искусств провела фестиваль «Za Отечество»

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25 февраля, суббота | Последнее обновление — 11:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области заявили о признании Западом ЗАЭС российской
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Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы.
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Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы.
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Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В годовщину начала спецоперации Луганская академия культуры и искусств провела фестиваль «Za Отечество»
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Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) им. Матусовского в годовщину начала спецоперации провела открытый фестиваль фронтового искусства «Za Отечество», сообщили в Минкультуры ЛНР.
Концерт прошел в формате театрализованного представления, участниками фестиваля стали герои СВО, в число которых вошли студенты академии. Участники рассказали о своем творчестве, созданном на фронте, а также о событиях в рамках спецоперации.
Всего участие приняли более 50 музыкантов, художников, поэтов, чьи произведения отражают героизм, мужество, самопожертвование и любовь к родине, сообщили в релизе. Заявки поступали из из Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Нижнего Новгорода, Севастополя.
По словам министра культуры спорта и молодежи ЛНР Дмитрия Сидорова, многие произведения гражданское население не поняло, так как это трудно понять тем, кто не воевал. Также он выразил надежду на расширение географии проведения фестиваля.
На фестивале представили работы, посвященные защитникам Донбасса, некоторые рисунки были сделаны в ходе спецоперации.
Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.
Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.
Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
ФОМ: Деятельность Путина одобряют 81%
Подавляющее большинство россиян – 81% – одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
При этом, по данным ФОМ, Путину доверяют 78% респондентов.
Опрос «ФОМнибус» провели 17–19 февраля среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.
По сравнению с ноябрьским опросом уровень одобрения деятельности главы государства и доверия к нему выросли – с 77% и 76% соответсвенно.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям
Белый дом решил запретить покупать полупроводники российским и китайским компаниям
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США намерены запретить покупать товары, в том числе полупроводники, 90 российским и китайским компаниям, а также представителям некоторых других стран из-за якобы уклонений от санкций, соответствующее заявление распространил Белый дом.
В заявлении сказано, что министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю. Сообщается, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», передает РИА «Новости».
Попавшие в этот список компании не смогут приобретать такие товары, в частности, полупроводники – как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.
Белый дом также сообщил, что американские санкции затронут энергосектор России, но так, чтобы не навредить производству.
«Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке», – сказано в заявлении американской администрации.
В рамках санкций США планируют повысить пошлины на более чем сотню импортируемых в США российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 млрд долларов.
Под американские санкции попадут также более 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Санкции будет введены против ключевых секторов, приносящих доход.
Помимо этого, Белый дом сообщил о намерении G7 держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине. В заявлении говорится, что это будет сделано для того, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».
В пятницу Британия расширила санкции против России, включив в черный список 92 физических и юридических лица.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине
Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта на Украине являются необоснованными, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».
Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
В России оценили мирный план Китая по Украине
Политолог Ткаченко: Мирный план Пекина полностью соответствует интересам России, поэтому Киев и США его не примут
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На первый взгляд, предложенный Пекином план выглядит наивным. Но этот документ выполняет сразу две задачи – внутри- и внешнеполитическую, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Китая предложил план урегулирования конфликта на Украине.
«Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте. Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план, предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.
«Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.
По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.
«Второй аспект внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины», – заключил Ткаченко.
Ранее китайский МИД опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах и войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров. В пятом Пекин призывает поддержать любые меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Седьмой посвящен безопасности на АЭС. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте. Девятый пункт предусматривает выполнение зерновой сделки, десятый – отказ от санкций, пункт 11 – обеспечение стабильных цепочек производства и поставок. И, наконец, Пекин выражает готовность оказать помощь в послевоенном восстановлении зоны конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
На этой неделе в Россию с визитом приезжал главный китайский дипломат Ван И. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как теракт на «Северных потоках» сблизил Пекин и Москву.
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На Западе отреагировали на план Китая по урегулированию на Украине
НАТО и ЕС отреагировали на представленный Китаем план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса
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Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
«Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», – передает его слова ТАСС.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что смотреть на этот план нужно на фоне подписания соглашения Китая о безлимитной дружбе с Россией.
При этом Еврокомиссия изучит предложенный план.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И «чуть ли не упрекнул» его из-за поставок вооружений Украине. Об этом дипломат рассказал радиостанции «Кадена СЕР».
Боррель добавил, что Ван И категорически заверил его, что Китай не поставляет оружие России и не планирует этого делать.
Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Украина денонсировала все договоры с Россией по Азовскому морю
Парламент Украины денонсировал договоры с Россией по Азовскому морю
Верховная рада разорвала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море и в Керченском проливе, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
По словам Железняка, Рада расторгла договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также парламент решил аннулировать соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, передает ТАСС.
Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.
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Комбриг «Пятнашки» назвал самый запоминающийся момент в спецоперации за год
Комбриг «Пятнашки» Авидзба назвал самый запомнившийся ему момент в СВО за год
Начало спецоперации России на Украине является самым запоминающимся моментом за весь год ее проведения, заявил герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.
По его словам, это момент, когда Украина поняла, что начались военные действия. Авидзба считает, что в этот момент украинцы поняли, что чувствовали жители Донбасса восемь лет, передает Ura.ru.
Он также озвучил свой прогноз по СВО. Авидзба считает, что активная фаза спецоперации продлится еще год.
После этого потребуется не менее 10 лет, чтобы «выместить всю нечисть», которая помогала действующей украинской власти сопротивляться. Комбриг добавил, что для выявления таких элементов в войсках присутствует вторая волна линии военных подразделений.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.
Первая партия танков Leopard из Польши прибыла на Украину
Министр национальной обороны Польши Блащак заявил, что четыре танка Leopard находятся на Украине
Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
По его словам, танки попали на Украину в пятницу, передает РИА «Новости».
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Польша символически передала первые четыре Leopard 2А4.
Напомним, в среду в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
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