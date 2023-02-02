Украинский пленный рассказал о повальной наркомании в ВСУ

Украинский пленный рассказал о большом количестве наркоманов среди бойцов ВСУ

Командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ, рассказал пленный украинский солдат Петр Панайотов.

Панайотов пошел в армию, чтобы не попасть в тюрьму. Ему грозил срок за хищения на работе. Мужчина воровал и продавал асфальт, чтобы купить наркотики. Пленный рассказал, что попал в учебный центр, чтобы пройти курс молодого бойца, передает РИА «Новости».

По словам Панайотова, в центре не было толком никакой подготовки, можно было употреблять наркотики – за бутылку виски командиры закрывали глаза на все.

«Инструктор в 11 (часов) ушел, а мы – в палатку, залета нету, все нормально, как говорится, едем четко!» – пояснил пленный.

Та же история повторилась и на позициях под Мариуполем, командиры закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в ВСУ. По словам Панайотова, украинская полиция покинула здание РОВД, когда российские войска подошли к Мариуполю, и тогда он с сослуживцами решился на мародерство ради наркотиков.

Он рассказал, что в комнате вещдоков они забрали амфетамин, героин, метадон и разные другие запрещенные вещества. «Проблем с этим не было, взяли и ушли», – рассказал Панайотов.

Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ.