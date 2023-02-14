Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО

Боевые машины разведки модернизированной модели БРМ-1К появились на территории спецоперации, их начали осваивать на полигонах Запорожского региона.

Отмечается, что экипажи для работы с новой техникой проходят обучение с декабря прошлого года. Представители экипажа рассказали, что электроника работает без сбоев, в обучении также сложностей не возникает, передает РИА «Новости».

Один из военных рассказал, что на новой машине легче работать, чем на БМП – проще проходят загрузка боеприпасов, разборка орудия. Военные изучили все нюансы, смело заявляют, что приборы боевой машины бьют точно в цель.

БРМ-1К – боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и 30-ммм автоматической пушкой от БТР-82А.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 по гособоронзаказу 2023 года. «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации.