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Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
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Боевые машины разведки модернизированной модели БРМ-1К появились на территории спецоперации, их начали осваивать на полигонах Запорожского региона.
Отмечается, что экипажи для работы с новой техникой проходят обучение с декабря прошлого года. Представители экипажа рассказали, что электроника работает без сбоев, в обучении также сложностей не возникает, передает РИА «Новости».
Один из военных рассказал, что на новой машине легче работать, чем на БМП – проще проходят загрузка боеприпасов, разборка орудия. Военные изучили все нюансы, смело заявляют, что приборы боевой машины бьют точно в цель.
БРМ-1К – боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и 30-ммм автоматической пушкой от БТР-82А.
Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 по гособоронзаказу 2023 года. «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации.
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
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Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
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Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
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Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.
Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.
По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.
Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Кадыров заявил о необходимости забрать Одессу и Харьков для безопасности России
В рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию, до конца года все поставленные задачи в СВО будут выполнены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал мнение, что надо забрать Одессу, Харьков, чтобы обезопасить страну, передает РИА «Новости».
Также Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%, несмотря на то, что «некоторые» говорят, что для этого понадобится три года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу, и если лопнет терпение, то Зеленскому и Байдену мало не покажется.
«Адмирал Горшков» с символами СВО прибыл в Кейптаун
Фрегат «Адмирал Горшков» с символами специальной военной операции России на Украине прибыл в Кейптаун
Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун, сообщило местное Генеральное консульство России.
Корабль направляется в Дурбан, где должен принять участие в совместных военно-морских учениях России, ЮАР и Китая. Учения состоятся 17–27 февраля, сообщает генконсульство в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, на ограждениях дымоходов корабля изображены литеры «V» и «Z».
На прошлой неделе «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. В конце января он провел учения с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования.
Песков назвал причину прекращения весной переговоров о перемирии с киевскими властями
Песков заявил о внезапном прекращении Киевом переговоров о мире «как по команде сверху»
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но украинские власти весной прошлого года прекратили переговоры о мире внезапно, «как по команде сверху», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что причиной прерывания переговорного процесса между Москвой и Киевом стали помехи со стороны Запада. По словам представителя Кремля, Путин говорил об этом на различных уровнях не раз в течение полугода.
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула стол переговоров, ушла со связи, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
NYT увидела признаки подготовки возможного вывода ВСУ из Артемовска
NYT сочла запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск признаком подготовки возможного вывода ВСУ из города
Решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города, пишут СМИ.
Как пишет New York Times, такой шаг Киева свидетельствует, что ВСУ не в состоянии гарантировать «безопасность» даже тех районов Артемовска, которые в течение месяцев «считались относительно безопасными». По словам украинского полковника Сергея Череватого, в городе сложилась критическая ситуация, хотя переломный момент не наступил, передает ТАСС.
Напомним, российские штурмовые отряды при огневой поддержке ракетных войск Южной группировки войск освободили пригород Артемовска Красную Гору в ДНР. Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части Артемовска.
Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ близ Артемовска
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ около Артемовска
Наступающие около Артемовска в ДНР ВС России зафиксировали множество случаев панического бегства бойцов ВСУ с позиций близ города, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, было отмечено самовольное оставление позиций боевиками ВСУ благодаря успешному наступлению штурмовыми подразделениями России, передает ТАСС.
Марочко добавил, что действия ВСУ «носят хаотичный характер, с явными признаками паники» – на огневых рубежах бойцы оставляют вооружение и военную технику.
Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной.
Москалькова попросила Генштаб проверить информацию о мобилизованных из Татарстана
Москалькова обратилась в Генштаб из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли на передовую практически без вооружения.
По ее словам, она направила письмо Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Татарстана якобы практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках СВО, передает ТАСС.
Ранее в интернете появилось видео, в котором группа мужчин в камуфляжной форме представляется мобилизованными из Татарстана и рассказывает, что их передали под руководство ДНР, где распредели по разным подразделениям, «забрали всю технику и гуманитарную помощь», а 5 февраля отправили на штурм «без какой-либо подготовки».
Кадыров: Россия воюет на Украине не в полную силу
Кадыров: У России может лопнуть терпение – и «салам алейкум»
Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы российских территорий продолжатся, терпение может лопнуть, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на «России 1».
По словам Кадырова, Россия не воюет в полную силу на Украине, если бы начали хотя бы на 20%, то в городах и местах, «где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Глава Чечни добавил, что если Украина так и будет стрелять по российской территории, то терпение лопнет – и «салам алейкум», мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен закончить свою жизнь, как Адольф Гитлер.
Песков прокомментировал возможность «второй волны мобилизации»
Данных о возможности «второй волны мобилизации» в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заявил, что об этом нет данных, передает ТАСС.
В ноябре Песков заявил, что возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается.