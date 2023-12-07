Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.31 комментарий
Рубль подешевел к доллару и евро
Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро
В начале торгов курс рубля снизился относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» повышается до 93,10 рубля (плюс 28 копеек), евро – до 100,18 рубля (плюс 3 копейки), юаня – до 12,98 рубля (плюс 3 копейки), передает РИА «Новости».