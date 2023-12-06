Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Журнал Time объявил Тейлор Свифт человеком года
Человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт, она обошла в рейтинге других номинантов.
Всего в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time вошли девять кандидатов. Среди них президент России Владимир Путин, король Британии Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда, передает ТАСС.
В 2022 году журнал Time назвал человеком года Зеленского и «дух Украины», а в 2021-м – американского предпринимателя Илона Маска.