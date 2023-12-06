Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.14 комментариев
Суэцкий канал перекрыт из-за столкновения судна с мостом
В Суэцком канале судно столкнулись с понтонным мостом, навигация приостановлена
Столкновение произошло близ порта Исмаилия, администрация канала приступила к устранению последствий аварии, сроки завершения работ неизвестны.
Движение по Суэцкому каналу приостановлено из-за столкновения грузового судна с понтонным мостом близ Исмаилии. О столкновении сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», передает ТАСС.
Сейчас, по данным телеканала, администрация занимается устранением аварии. Объем повреждений и сроки завершения работ пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Мраморном море столкнулись сухогрузы из России и с Украины. Оба судна перевозили зерно.