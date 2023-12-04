Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин назвал важным проектом развитие Большого евразийского партнерства
Развитие Большого евразийского партнерства (БЕП) является магистральным внешнеполитическим проектом России, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
«Подчеркну, выстраивание сотрудничества по линии Большого евразийского партнерства, инициативу создания которого мы выдвинули несколько лет назад, – это еще один наш магистральный внешнеполитический проект», – приводит его слова ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые «отвечают взаимностью».
Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.