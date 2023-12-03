Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
В Крыму полностью восстановили подачу воды
Водоснабжение в Крыму, нарушенное из-за аварий во время штормового ветра, обрушившегося на регион в ночь на понедельник, полностью восстановлено, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
По его словам, отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме, передает ТАСС.
Также сообщается, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Крыму. По словам министра, на данный момент без электричества остаются более 530 человек в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах республики. В работах по восстановлению задействованы 43 бригады из 97 человек и 42 единиц техники.
Ранее председатель Госсовета региона Владимир Константинов на сессии республиканского парламента сообщил, что подтвержденная сумма нанесенного штормовым ветром Крыму ущерба превысила 1,3 млрд рублей, а об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты.