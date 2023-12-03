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    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
    Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
    Глава Пентагона: США не позволят России победить в конфликте на Украине
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    Взрывы произошли в Сумах
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
    Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта
    Мужчина с криком «Аллах Акбар» зарезал туриста в Париже
    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    26 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    24 комментария
    3 декабря 2023, 12:39

    В Крыму полностью восстановили подачу воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водоснабжение в Крыму, нарушенное из-за аварий во время штормового ветра, обрушившегося на регион в ночь на понедельник, полностью восстановлено, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

    По его словам, отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Крыму. По словам министра, на данный момент без электричества остаются более 530 человек в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах республики. В работах по восстановлению задействованы 43 бригады из 97 человек и 42 единиц техники.

    Ранее председатель Госсовета региона Владимир Константинов на сессии республиканского парламента сообщил, что подтвержденная сумма нанесенного штормовым ветром Крыму ущерба превысила 1,3 млрд рублей, а об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты.

    2 декабря 2023, 15:21
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ

    Выяснилось, что немецкая журналистка, которой Лавров не стал «разжевывать» свой ответ, раньше работала в Москве

    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел Сергей Лавров осадил на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте издания.

    На портале издания говорится, что Намен является одним из самых опытных корреспондентов. Он возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Также во время президентства Дональда Трампа Намен была корреспондентом в Вашингтоне. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

    В своем материале по итогам пресс-конференции журналистка заявила, что Лавров якобы не дал ей четкий ответ о планах России покинуть ОБСЕ.

    Напомним, Лавров на вопрос Неман призвал не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    Журналистка на русском языке попыталась возразить, что им «никто не говорит, как писать».

    «Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.

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    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

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    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

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    2 декабря 2023, 15:23
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России

    Медведев пообещал асимметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России

    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит ассиметрично на вмешательство во внутренние дела и поддержку псевдооппозиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично», – написал он во «ВКонтакте».

    Зампред СБ добавил, что прагматичный подход к внешней политике полностью заменен морализаторством и размахиванием санкционной дубиной.

    По словам Медведева, прагматичного подхода, основанного на реализме и взаимовыгодных компромиссах, придерживался недавно скончавшийся экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.

    Ранее Медведев заявил, что на Западе больше нет таких людей, как Киссинджер.

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    2 декабря 2023, 17:24
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Активные противники России в Киеве начали впадать в уныние, поскольку Запад понял, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков написал, что активные противники России уже и в Киеве впадают в уныние. По его словам, за последние несколько месяцев «что-то сдвинулось в мировом раскладе сил» не в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Ближнем Востоке и нехватке поставок боеприпасов с Запада.

    Здесь, по его мнению, суть вопроса гораздо глубже, «Западу вдруг стало ясно, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, в ней нет смысла», и санкции тоже не сработали.

    И в результате, отметил Пушков, падает боевой настрой на Западе, а «прежний деланный энтузиазм уступает место неподдельному скептицизму». Он подчеркнул, что сегодня изменилась мировая психология конфликта на Украине.

    В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

    Ранее НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Напомним, командир гранатометного взвода с позывным «Перун» сообщил, что ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.

    Коментарии (20)
    2 декабря 2023, 16:29
    Захарова описала дикое действо перед Белым домом

    Захарова заявила о расцвете нацизма в США

    Захарова описала дикое действо перед Белым домом
    @ EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Соединенные Штаты отмечают рост антисемитских настроений у себя в стране, но при этом сами допускают марши сторонников нацизма прямо перед Белым домом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на марш ультраправых группировок с нацистскими символиками на фоне Белого дома, передает ТАСС.

    Она отметила, что «страшное и дикое действо проходит на фоне резиденции американских президентов и сопровождается нацистской символикой, нацистскими кричалками и приветствиями ультраправых группировок».

    Захарова подчеркнула, что организаторами шествия являются соучастники киевского режима – сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.

    «В то время как в Америке сетуют на тему роста антисемитских настроений в последнее время, о чем я, кстати, рассказывала на брифинге, фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве», – отметила Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, добавив, что чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов.

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    2 декабря 2023, 14:15
    Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» получил экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

    Двухмиллионный посетитель Выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

    На Международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали двухмиллионного посетителя, им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ с супругой Марией. Их поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Минэнергетики в зале «Энергия будущего».

    АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро» подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС – самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным – Марат работает в энергетической сфере.

    «Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная – представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», – рассказал Марат Сабитов.

    Организаторы Выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки, отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.

     «Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них.  Каждый победитель для нас – неожиданность. Выставка-форум «Россия» – территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась», – обратилась Ольга Бинда к Марату и Марии.

    Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.

    Посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, отметил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин. «Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке «зеленой» электроэнергии», – подчеркнул он.

    Напомним, миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.  Приз – сертификат на поездку – победителям вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

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    2 декабря 2023, 18:28
    Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений
    Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений
    @ Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСC

    Tекст: Валентина Григоренко

    Клип на песню «Так красиво» российского поп-исполнителя Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста после обвинения со стороны Выборгского районного суда Петербурга в пропаганде нетрадиционных отношений.

    Отмечается, что клип артиста скрыт из общего доступа владельцами канала, а при нажатии на ссылку у многих пользователей высвечивается надпись «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом», передает Ura.ru.

    Ранее Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на 500 тыс. рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда нетрадиционных отношений. В суде уточнили, что штраф был назначен именно за фрагмент, в котором демонстрируется взаимодействие кистей рук, «принадлежащим двум разным людям одного пола», пишет Газета.Ru.

    Как указали в Роскомнадзоре, отношения между девушками в клипе артиста воспринимаются как «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

    Клип на песню «Так красиво» был опубликован в 2017 году, за это время клип посмотрели около шести миллионов человек. На видео сменяются кадры поющего артиста, целующихся и обнимающихся пар, родителей с детьми, держащихся друг за друга рук. Клип был опубликован с пометкой 18+.

    Напомним, Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.

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    3 декабря 2023, 03:18
    Взрывы произошли в Сумах
    Взрывы произошли в Сумах
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины звучит воздушная тревога, в Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает ТАСС.

    «Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Накануне сообщалось, что взрывы прогремели в Днепропетровске, а также в подконтрольном Украине Херсоне, в Одесской области поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (7)
    2 декабря 2023, 17:58
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    @ Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму.

    По словам Кличко, сейчас остается только один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывают сильное давление, передает РИА «Новости».

    По словам градоначальника украинской столицы, такими темпами Украина скоро станет страной, «где все зависит от настроения одного человека». Так, Кличко назвал проявлением этой тенденции отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов.

    Ранее Кличко заявил, что подконтрольные России территории не являются Украиной.

    Коментарии (19)
    2 декабря 2023, 20:09
    Умер Герой Советского Союза Александр Солуянов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, скончался в 69 лет, сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.

    Юрьев подтвердил смерть Солуянова, передает ТАСС.

    С 1971 по 1975 годы Солуянов проходил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 1977 по 1980 годы возглавлял роту курсантов в РВВДКУ. С 1982 по 1984 годы воевал в Афганистане.

    Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где тогда еще майор Солуянов командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

    Ранее на 104-м году жизни умер участвовавший в Сталинградской битве Герой Советского Союза, бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Василий Решетников.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 17:30
    Суд арестовал четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Все четверо подозреваемых в резонансном похищении в Калужской области восьмилетней девочки арестованы на два месяца.

    В  объединенной пресс-службе судов региона указали, что в областном Калужском райсуде окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в  похищении девочки в Козельске, передает РИА «Новости».

    Всем четверым суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, причем в последующем он может быть продлен.

    Как уточнили в пресс-службе, за совершение преступлений арестованным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

    Ранее сообщалось, что один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области 40-летний ранее судимый мужчина арестован на два месяца.

    Напомним, сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и требовании у ее матери выкупа в размере 1,5 млн рублей.

    В четверг в СК сообщили, что исчезнувшая в Калужской области девочка найдена живой.

    Коментарии (5)
    2 декабря 2023, 13:22
    На Камчатке автомобиль влетел в группу солдат-срочников
    На Камчатке автомобиль влетел в группу солдат-срочников
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Камчатке автомобиль сбил несколько военных-срочников, три человека получили травмы в результате ДТП.

    Инцидент произошел на территории одного из воинских гарнизонов Камчатки, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канала Mash.

    Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, водитель не справился с управлением при движении по дороге. Сейчас полиция устанавливает все детали происшествия.

    Коментарии (16)
    3 декабря 2023, 04:24
    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России

    Nikkei заявила о зависимости Японии от поставок российского краба

    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России
    @ Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доля импорта российского краба в Японию выросла, японской стороне будет сложно избавиться от «российской крабовой зависимости», сообщают СМИ.

    Как сообщает Nikkei, «других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», и в 2023 году «доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8%», передает РИА «Новости».

    Такая ситуация сложилась из-за санкций США – если раньше поставки из России шли в Соединенные Штаты, то после введения Вашингтоном запрета производители переключились на Азию. При этом поставки стали очень выгодными для японских покупателей, позволив японским ресторанам и магазинам увеличить предложение при низких ценах на российские морепродукты.

    Директор Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура заявил, что его компания намерена «вести бизнес с Россией несмотря на политические риски». По его словам, «от этого зависит выживание дистрибьюторов».

    Напомним, в марте 2022 года США ввели санкции против импорта морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. В свою очередь, Япония не стала принимать аналогичные меры, отложив их для защиты японского бизнеса по переработке российской продукции. В начале 2023 года сообщалось, что общая сумма импорта и экспорта между Японией и Россией остается на досанкционном уровне.

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    Глава крупнейшего в Германии оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал сроки начала выпуска на Украине бронетранспортеров и БМП. Ранее Паппергер заявлял о планах строительства украинского завода по выпуску и ремонту танков Leopard. По мнению экспертов, в нынешних условиях наладить выпуск европейской бронетехники на Украине будет чрезвычайно сложно, но слова Паппергера подтверждают наличие концепции Запада по превращению Украины в «фабрику смерти». Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий, т.н. «контрнаступление ВСУ», фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

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