Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством
РБК: Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине
Силы у Украины заканчиваются, Запад должен нарастить военную поддержку на случай российского наступления, заявил бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента Рихо Террас.
По его словам, у Украины кончаются техника и оружие, а Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество, передает РБК.
Террас добавил, что Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели, и если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», так как это покажет слабость НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.