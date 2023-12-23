Британия заявила об инциденте у Баб-эль-Мандебского пролива

Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».