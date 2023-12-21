В Общественной палате обсудили ссылки на запрещенные соцсети

Круглый стол прошел в четверг, 21 декабря. Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов отметил, что последние несколько лет против России ведется беспрецедентная информационная война.

«Наши противники используют всевозможные средства. В первую очередь – наиболее популярные и массовые соцсети. Понятно, почему: это огромный охват аудитории, моментальное распространение деструктивной информации. И мы с вами давно уже говорим, как этому противостоять. У нас много принято законодательных мер. Кроме всего прочего, в России развиваются свои социальные сети, они набирают серьезную аудиторию. Это и «ВКонтакте», и RuTube, и наша платформа «Смотрим», и другие. Но все равно враг не дремлет», – отметил модератор круглого стола.

Контент на западных онлайн-площадках зачастую представляет угрозу, особенно для детской психики, указали эксперты. Общественное движение «Гражданский комитет России» выявил множество роликов сексуализированного характера и опасные кадры с несовершеннолетними, об этом рассказал председатель организации, член Союза журналистов России Артур Шлыков.

«Платформы зачастую халатно относятся к персональным данным детей, а порой активно эксплуатируют их без оглядки на нормы морали. Подобным прославилась компания Meta* (признана экстремистской и запрещена в России), которой принадлежит соцсеть Instagram. Недавно площадка оказалась в центре крупного скандала. Выяснилось, что IT-гигант сознательно отказывается закрывать большинство учетных записей детей до 13 лет, собирая их личную информацию без согласия родителей. Более того, Instagram* не только фактически шпионит за юными пользователями, но активно предлагает их взрослым, которые подписываются на детские аккаунты. Фактически идет продвижение педофилии в этих соцсетях», – сказал Шлыков.

С точки зрения законодательства, существуют разные методы воздействия по отношению к соцсетям и к конкретным пользователям за размещение противоправного контента. Эту тему поднял председатель комитета думского по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Государство наделено достаточным инструментарием для защиты общественности. На мой взгляд, работают меры реагирования успешно, они во многом стали фактором сдерживания. Всякий раз, когда те или иные меры ограничения вступают в силу, необходимо понимать их последствия – кто станет заложником? <…> Что нам нужно в этой связи делать? Форсировать импортозамещение во всех сферах».

Также к депутату обратился корреспондент RT Константин Придыбайло. Он предложил, чтобы российские соцсети отключили возможность давать активные ссылки на запрещенные площадки. Хинштейн пообещал обсудить это с коллегами из VK. В будущем идея может лечь в основу конкретного решения.

Помимо прочего, увидев ссылку в СМИ на пост любимого инфлюенсера, пользователи будут применять VPN-сервисы, чтобы попасть на экстремистский сайт. Это может повлечь утечку данных, рост спам-звонков и более серьезного мошенничества. Однако, по словам члена ОПРФ, директора АНО «Фонд «Региональная политика» Евгения Забродина, выход есть, ведь популярность анонимайзеров не вечна.

«VPN, которым сейчас люди пользуются, – это лишь временный коридор. Он скоро окончится. Это произойдет не когда мы все окончательно запретим, а когда наши соцсети станут достаточно конкурентными. И в запрещенных соцсетях останется только небольшая «тусовка» блогеров. А чем меньше мы будем упоминать тех, кто работает против России, тем быстрее переживем эту проблему», – заключил он.