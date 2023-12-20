Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны

Политолог Рудаков: Президент ориентирует законодательные органы на создание правовой базы для долгосрочного и успешного развития России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент укрепил традиции российского парламентаризма. Важным этапом в эволюции политической системы страны стало принятие поправок в Конституцию, инициированных главой государства. Поправки расширили полномочия и влияние федерального парламента, повысили его статус в системе публичной власти», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Сейчас мы видим, что президент ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития России», – отметил аналитик.

«Патриотизм и защита национальных интересов России стали объединяющими началами всех ведущих политических сил страны. СВО сплотила общество, вся система публичной власти сделала вопрос поддержки бойцов и их семей одним из приоритетов своей работы. Это касается и российских парламентариев», – указал эксперт.

«Не зря Путин отметил, что несколько десятков важнейших законов о поддержке бойцов СВО, их родных и близких принимались голосами всех фракций Госдумы. Это показывает высокий уровень консолидации по жизненно важным вопросам», – резюмировал собеседник.

В среду президент Владимир Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания РФ. Глава государства поблагодарил законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, на сбережение культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.

«В 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совета Федерации и Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира», – сказал он.

Путин отметил вклад законодателей в укрепление безопасности России, в защиту жителей Донбасса и Новороссии, а также предложил отдельно поприветствовать руководителей избранных по законам РФ парламентов четырех российских исторических регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов, о поддержке наших героев – участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Госдумы. Такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства», – подчеркнул он.