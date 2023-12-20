Путин: В 90-е были созданы основы государственности

Эксперт: Уверенность Путина сплачивает российское общество

Политолог Шаповалов: Россия защищает свои национальные интересы и движется к выполнению целей СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Россия под руководством Путина защищает свои национальные интересы и движется к выполнению целей СВО. Президент является нашим главнокомандующим и держит военную и политическую ситуацию под контролем. Его уверенность и воля сплачивают общество и дают гражданам уверенность в победе», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.

«Сегодня мы видим попытки Запада уничтожить нас, но благодаря объединенным усилиям нашего руководства и армии, а также взаимодействию с российским обществом, эти начинания провалились. Наша страна отбила контрнаступления противника и смогла перестроить свою экономику под нужды ВПК», – отмечает он.

«В предыдущие годы наше руководство проводило своевременную работу по переоснащению нашей армии. Новые вооружения, от беспилотников до ядерных ракет, поступают в нее и сейчас. Кроме того, российские войска приобрели в боях бесценный опыт, которого нет ни у одних вооруженных сил на Западе, – подчеркивает собеседник. – Тем не менее наш президент открыто говорит и о проблемах, существующих в нашей армии. Информацию о них он получает не только от командования, но и от представителей гражданского общества».

«Также ключевое значение имеют меры, которые государство и президент вводят для поддержки бойцов СВО и их семей. На этом вопросе наше руководство делает большой акцент. Сегодня разработаны множество льгот и гарантий для участников спецоперации. По инициативе Путина был создан фонд «Защитники Отечества». На прямой линии деятельность организации получила очень высокую оценку от российского лидера», – резюмировал Шаповалов.

Во вторник президент России принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей. «Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», – сказал Путин.

Также он отметил, что после распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России. «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – заявил президент.

Глава государства отметил, что западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить. «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства.

«Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, «оторвав», как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли – или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское», – подчеркнул Путин.