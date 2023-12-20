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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 15:40

    Путин призвал продолжить активную работу группы по вопросам СВО

    Путин призвал парламентскую группу по вопросам СВО продолжать активную работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин призвал продолжить парламентскую рабочую группу по вопросам спецоперации продолжать активную работу.

    «Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции», – сказал президент на Совете законодателей, передает ТАСС.

    Между тем рабочая группа по вопросам СВО предоставила президенту уже десятый по счету доклад с предложениями.

    20 декабря 2023, 05:54
    Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмину России поручено создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.


    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 18:40
    Путин: Россия не может вести себя как временщики на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.

    «Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2023, 11:21
    ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года

    ЦИК зарегистрировал поданные документы Путина на участие в выборах 2024 года

    ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.

    Таким образом, получено разрешение открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах, передает ТАСС.

    Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

    Как объявила председатель комиссии Элла Памфилова, решение принято единогласно.

    По ее словам, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, передает РИА «Новости».

    Памфилова добавила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время выборов президентапоступили в ЦИК от 28 регионов, не считая Москвы.

    По ее словам, Оренбургская и Тульская области отказались от проведения ДЭГ, а новым участником ДЭГ может стать Вологодская область.

    Напомним, президент России ранее прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

    До этого в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек. Собрание официально единогласно поддержало кандидатуру Путина, о чем объявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

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    20 декабря 2023, 14:55
    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

    Путин: Россия входит в число лидеров мирового большинства, в этом есть и заслуга парламента

    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, региональные органы власти своей смелой, активной и профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и последовательное укрепление авторитета и влияния России, передает ТАСС.

    Президент отметил, что областные парламентарии также внесли вклад в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства и одного из лидеров строительства более справедливого многополярного мира.

    По мнению главы государства, парламентарии в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – крепкие и надежные.

    «Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти – ради людей», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (6)
    20 декабря 2023, 00:28
    Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России

    Путин призвал спецслужбы жестко пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России

    Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности заявил о необходимости «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что День работника органов безопасности демонстрирует уважение народа России к людям, которые стоят на страже ее суверенитета и конституционного строя. Как заявил Путин, сотрудники органов безопасности «защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

    В истории их работы «много славных и героических страниц», сказал президент. В связи с этим он поблагодарил ветеранов, которые «достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз».

    Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые в условиях «серьезных вызовов» демонстрируют высокий профессионализм и слаженную работу. Глава государства отметил работу по контрразведывательному обеспечению специальной военной операции и защите населения новых регионов России.

    Путин подчеркнул, что при поддержке Запада украинские власти фактически встали на путь государственного терроризма. «Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», – заявил Путин.

    Он призвал активизировать борьбу с терроризмом на всех направлениях, применяя «широкий комплекс технических и оперативных возможностей». Кроме того, президент указал на необходимость повышенного внимания к охране границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Путин считает важным предоставить «всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов».

    Также президент заявил о важности усилить работу «по всем другим ключевым направлениям»: борьбе с экстремизмом, коррупцией и информационными угрозами; защите гостайн и экономических интересов страны; обеспечению работы компаний и предприятий.

    Путин указал на необходимость «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России, а также попытки «нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее».

    Как заявил президент, «у органов безопасности нет простых задач», но есть все возможности, чтобы защитить безопасность России. Он заявил: «Уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу».

    Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 06:59
    Байден назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Байден увидел «много общего» между Москвой и Мар-а-Лаго и назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье бывшего президента США Дональда Трампа) есть много общего.

    Байден сказал, что Трамп «на выходных поддержал своего старого приятеля Путина» и «даже процитировал его». Как заявил президент США, «это неудивительно», передает РИА «Новости».

    Речь идет о высказывании Трампа о том, что «политически мотивированное преследование оппонентов» в США «очень хорошо для России», так как демонстрирует «загнивание американской системы». В связи с этим, отметил Трамп, США лишаются возможности «притворяться учителем демократии».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.


    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 19:00
    Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты

    Политолог Мартынов: Выдвижение Слуцкого в президенты – маркер политической нормальности России

    Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на внешнеполитические вызовы, России нет причин менять обычный порядок политической жизни, никто не отменял стремление партий накопить политический капитал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России.

    «Конечно, выборы у нас пройдут в нестандартной ситуации, учитывая СВО и внешнеполитические вызовы. С другой стороны, у нас нет причин менять обычный порядок политической жизни. Партии продолжают свою работу. Поэтому выдвижение Слуцкого – это один из маркеров нашей общественно-политической нормальности», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Понятно, что кампания будет носить референдумный характер. Но никто не отменял стремление партий накопить политический капитал для следующих выборов в Госдуму. Это особенно актуально для молодых партий вроде «Новых людей», потому что они получают шансы продвинуть свои идеи. Поэтому победа на выборах – это не единственная составляющая электорального процесса», – заметил он.

    Эксперт также напомнил о слухах, «мол, в России отменят выборы или перенесут». «Но мы же не Украина. Мы соблюдаем Конституцию. При этом, несмотря на разнонаправленность партий, ключевые политические силы сходятся в главном по вопросам суверенитета России. Никто не собирается использовать выборы для раскола общества», – добавил политолог.

    При этом, считает политолог, не все партии намерены выдвинуть своих кандидатов. «Например, по моим прогнозам, «Справедливая Россия» просто поддержит Путина. А вот «Новые люди», я уверен, представят своего кандидата. Им это просто необходимо. Ну и КПРФ, вероятно, снова выдвинет Геннадия Зюганова», – резюмировал Мартынов.

    Во вторник ЛДПР выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение было принято на внеочередном XXXV съезде ЛДПР. Слуцкий заявил, что ЛДПР стремительно становится стержневой партией России и продолжит укреплять свои позиции. По его словам, участие в президентской кампании будет этому способствовать.

    В понедельник действующий президент России Владимир Путин подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Он идет на выборы самовыдвиженцем.

    Напомним, Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

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    19 декабря 2023, 19:05
    Эксперт: Уверенность Путина сплачивает российское общество

    Политолог Шаповалов: Россия защищает свои национальные интересы и движется к выполнению целей СВО

    Эксперт: Уверенность Путина сплачивает российское общество
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря консолидации общества, армии и власти для защиты России на всех ее рубежах, стране удается противостоять Западу. Наша страна отбила контрнаступления противника и смогла перестроить свою экономику под нужды ВПК. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов, комментируя участие Владимира Путина в расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Россия под руководством Путина защищает свои национальные интересы и движется к выполнению целей СВО. Президент является нашим главнокомандующим и держит военную и политическую ситуацию под контролем. Его уверенность и воля сплачивают общество и дают гражданам уверенность в победе», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.

    «Сегодня мы видим попытки Запада уничтожить нас, но благодаря объединенным усилиям нашего руководства и армии, а также взаимодействию с российским обществом, эти начинания провалились. Наша страна отбила контрнаступления противника и смогла перестроить свою экономику под нужды ВПК», – отмечает он.

    «В предыдущие годы наше руководство проводило своевременную работу по переоснащению нашей армии. Новые вооружения, от беспилотников до ядерных ракет, поступают в нее и сейчас. Кроме того, российские войска приобрели в боях бесценный опыт, которого нет ни у одних вооруженных сил на Западе, – подчеркивает собеседник. – Тем не менее наш президент открыто говорит и о проблемах, существующих в нашей армии. Информацию о них он получает не только от командования, но и от представителей гражданского общества».

    «Также ключевое значение имеют меры, которые государство и президент вводят для поддержки бойцов СВО и их семей. На этом вопросе наше руководство делает большой акцент. Сегодня разработаны множество льгот и гарантий для участников спецоперации. По инициативе Путина был создан фонд «Защитники Отечества». На прямой линии деятельность организации получила очень высокую оценку от российского лидера», – резюмировал Шаповалов.

    Во вторник президент России принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей. «Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», – сказал Путин.

    Также он отметил, что после распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России. «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – заявил президент.

    Глава государства отметил, что западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить. «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, «оторвав», как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли – или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 18:56
    Путин: Мы все пойдем до конца, защищая интересы страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдет до конца, защищая интересы страны.

    «И мы все с вами, и я, в том числе, пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут», – сказал российский лидер во время беседы с награжденными Звездами Героя России, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поблагодарил Героев России за храбрость и силу духа.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 22:23
    Путин поручил представить предложения по спортивным парадам на Красной площади

    Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади в Москве.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось во вторник.

    Напомним, Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади, озвученное на форуме «Россия – спортивная держава» главой Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

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    20 декабря 2023, 15:21
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности

    Путин заявил о создании основ государственности в 1990-е годы

    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    @ Валерий Христофоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 1990-е годы многие законы не выполнялись, однако в то время были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», – передает его слова РИА «Новости».

    Также на Совете законодателей Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 19:22
    Путин поручил обеспечить приоритет в газификации участников СВО

    Путин поручил правительству и Газпрому обеспечить приоритет в газификации участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству предстоит установить приоритет социальной газификации льготников, уделив внимание участникам спецоперации, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Путин поручил правительству страны, исполнительным органам регионов и Газпрому с учетом решений по социально-ориентированной системе газификации установить приоритет очередности газоснабжения потребителей, в особенности участников СВО, сообщается на сайте Кремля.

    При присвоении приоритета также следует обратить внимание на поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования.

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    19 декабря 2023, 20:27
    ЦИК назвал дату рассмотрения вопроса о применении ДЭГ на выборах президента

    ЦИК назначил дату рассмотрения вопроса о регистрации группы избирателей в поддержку Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

    Соответствующий вопрос будет рассмотрен в среду в ходе заседания, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Докладчиком выступит секретарь комиссии Наталья Бударина.

    Центризбирком в среду также рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России. Ожидается, что с докладом по этой теме выступит глава ЦИК Элла Памфилова.

    Накануне ЦИК принял у действующего президента России Владимира Путина документы, которые необходимы для выдвижения на выборы главы государства в 2024 году.

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    20 декабря 2023, 12:49
    Песков отреагировал на принятие ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

    Песков назвал «хорошей новостью» принятие ООН представленной Россией резолюции по борьбе с героизацией неонацизмом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хорошей новостью принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

    «Это очень хорошая новость, мы приветствуем тех, кто к этому присоединился», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Агентство отмечает, что документ поддержали 118 стран, среди Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

    49 государств выступили против, в том числе Канада, США, Украина и Япония.

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

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