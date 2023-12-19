Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года

Tекст: Елизавета Шишкова

«Но они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) не пошли на это (реализацию «Минска-2» – прим. ВЗГЛЯД), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», – приводит слова Путина ТАСС.

«Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и все, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», – пояснил глава Российского государства.

«Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», – указал президент.

Ранее Путин заявил, что в Крыму в 2014 году могла начаться резня, если бы полуостров не присоединился к России.