Путин рассказал об обучении игре на баяне в детстве

Путин рассказал, что родители хотели отдать его на занятия музыкой

Tекст: Валентина Григоренко

«Я помню, когда я еще был еще совсем молодым человеком, занимался спортом, борьбой, но родители решили в какой-то момент, что я должен больше внимания уделить музыке. Им очень хотелось, чтобы я играл на баяне, это интересно все, важно, но у меня там не очень получалось, а в борьбе складывалось. Тренер пришел домой и говорил с моими родителями, убедил их в том, чтобы они отпустили меня, дали мне дальше заниматься спортом. Честно говоря, я даже от него не ожидал, проявил такое внимание, любовь даже, к своему ученику», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что быть наставником, воспитателем, врачом или деятелем искусства – это «все в сердце, в душе у человека, склонность работать и помогать людям, думать и подходить неформально». «Исходило все из того, что он [тренер] видел, что у меня может что-то получиться, пришел, убеждал, поговорил и убедил. Это очень важно – неформальное отношение к людям. Это характерно для очень многих наших наставников и воспитателей. Я хочу всех воспитателей и наставников поблагодарить за их подвижнический труд», – уточнил он.

В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.