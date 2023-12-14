Дипломат посольства России в США сообщила о потере 40% состава

Дипломат посольства в России в США Шумова рассказала о потере 40% состава в ближайшее время

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в наступающем году условия консульской работы в США еще сильнее ухудшатся – уже через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава, что приведет к тому, что станет сложнее обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников, передает ТАСС.

Шумова добавила, что сокращение состава отдела произойдет из-за введенных американцами ограничений по сроку пребывания в США российских дипломатов.

Как отметила дипломат, посольство все еще считает необходимыми консульские выезды, решить все проблемы, которые возникли после закрытия генеральных консульств России в США, не удастся.

«На сегодня поездки наших консулов в отдаленные регионы США – единственно возможный вариант смягчения остроты существующих проблем по оказанию консульско-правовой помощи», – подчеркнула руководитель отдела.

Также Шумова рассказала, что в 2022 году она и ее коллеги совершили в общей сложности шесть консульских выездов за пределы Вашингтона. Заключительные сессии прошли в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон), где российских дипломатов приняли тепло соотечественники, оберегая от возможных эксцессов».

«Со своей стороны, мы максимально выложились. Работали до последнего посетителя, не считаясь со временем. Получился достойный результат. Оказали содействие примерно тысяче человек. Визит на Западное побережье США в очередной раз подтвердил актуальность консульско-правовой помощи россиянам, проживающим в отдаленных от Вашингтона регионах», – заверила она.

Как отметила руководитель отдела, дипломаты «смогли решить многие вопросы соотечественников, включая оформление заграничных паспортов и актов о личной явке, необходимых для сохранения пенсионных выплат».

Кроме того, консул рассказала о том, что Вашингтонская администрация второй год подряд не позволяет российским дипломатам посетить захоронения советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).

Шумова заметила, что этот факт особенно возмутителен в контексте того, что недавно атташе по вопросам обороны посольства США в Москве разрешили поездку в Мурманск с целью возложения цветов на могилы американских и британских солдат.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.

