  • Новость часаПутин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский решил скопировать оборонительный план Гитлера
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале
    Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    8 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    1 декабря 2023, 22:29

    Путин разрешил «Лукойлу» покупку акций «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd

    Путин разрешил «Лукойлу» выкупить долю UROC Ltd в «ЭЛ5-Энерго»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd.

    В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что для совершения сделки не требуется получение иных разрешений, решений и согласий, предусмотренных законодательством России. «Лукойл» получил разрешение на выкуп доли UROC в «ЭЛ5-Энерго» в 7,4%, следует из распоряжения Путина.

    Производственные филиалы «ЭЛ5-Энерго» включают три газовые станции – Конаковскую , Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.

    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

    Коментарии (29)
    29 ноября 2023, 19:43
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

    Коментарии (106)
    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

    Коментарии (13)
    29 ноября 2023, 20:48
    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера

    Путин заявил о необходимости развивать генетику в России

    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое – не так, как было в Советском Союзе. Генетику называли продажной девкой империализма, так говорили, да. У нас совсем по-другому относятся – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин отметил, что генетика «так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека».

    «Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», – указал глава государства.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

    Коментарии (8)
    1 декабря 2023, 21:24
    Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
    Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

    «Постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих», – говорится указе, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение министерству обороны средств из бюджета, необходимых для реализации этого указа. Предыдущий указ об установлении штатной численности ВС России, подписанный 25 августа 2022 года, признан утратившим силу.  .

    В августе прошлого года Путин подписал указ об установлении численности ВС России в количестве 2 млн 039 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 21:54
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что русский геном содержит в себе хорошую информацию, так как в нем много всего намешано, об этом он сообщил на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

    «Мне кажется, референсные показатели [генома страны] в целом понятны?» – сказал Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной, передает ТАСС.

    «Нет, у нас же уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных», – ответила она.

    Путин заметил, что «у русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо».

    Девушка отметила, что современные технологии позволяют работать с древней ДНК шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период. Демкина рассказала о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании. «Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны», – рассказал она.

    «Таких в мире нет! Не надо стесняться своих достижений», – сказал Путин. Демкина попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году.

    «Насколько мне известно, компания «Роснефть» планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали… Я знаю, что компания «Роснефть» поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот «Роснефть» занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2023, 12:17
    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря

    Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря

    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.

    Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.

    Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.

    Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.

    Коментарии (18)
    30 ноября 2023, 14:45
    Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

    Tекст: Ольга Никитина

    Приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

    «Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

    Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

    По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

    Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 21:50
    Путин пошутил о слезах Силуанова по новым бюджетным тратам

    Путин: Силуанов будет плакать, когда узнает о новых бюджетных тратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительству нужно рассмотреть возможность расширения действия «Менделеевской карты» и финансирования проекта за счет бюджета, но министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», узнав о новых бюджетных тратах, заявил президент России Владимир Путин.

    Отвечая в ходе встречи с молодыми учеными в Сириусе на просьбу рассмотреть вопрос расширения функционала «Менделеевской карты» подобно «Пушкинской карте», Путин напомнил, что в первом случае расходы на преференции берут на себя компании – партнеры проекта, а «Пушкинскую карту» финансирует государство, передает ТАСС.

    «Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли, и с какого времени, поддержка со стороны федерального бюджета», – сказал глава государства. Он отметил, что «идея сама по себе хорошая», нужны только деньги.

    «[Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», – пошутил Путин.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 21:23
    Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
    Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что псевдоисторики в течение нескольких десятков лет оказывали влияние на сознание людей, проживающих в новых российских регионах.

    «Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах) десятилетиями», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает РИА «Новости».

    «И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», – добавил президент.

    Чрезвычайно важно, чтобы представление об общности русского мира основывалось на научном знании, подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 20:15
    Путин осмотрел выставку отечественного научного оборудования в Сириусе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в парке науки и искусства «Сириус» осмотрел выставку образцов научного оборудования отечественного производства в рамках проекта «Наша лаба».

    Экскурсию по выставке для Путина провела научный сотрудник МФТИ и университета «Сириус», соучредитель компании «Абисенс» Елизавета Мочалова. Она рассказала президенту о проекте «Наша лаба», который помогает ученым больше узнать об отечественных приборах, передает ТАСС.

    Мочалова отметила, что многие исследователи даже не знали о существовании российских товаров, стоимость которых в разы ниже зарубежных аналогов.

    Президенту показали приборы для научных исследований в области медицинской диагностики (в том числе ДНК-диагностики), фармацевтики, разработки и производства вакцин, химии, микроэлектроники, машино- и авиастроения, энергетики. «Получается все?» – спросил Путин. «Получается», – ответила научный сотрудник.

    Завершая экскурсию, Мочалова обратила внимание, что у российского научного приборостроения «впереди большой путь», если удастся нарастить темпы, то будет обеспечен собственный технологический суверенитет, а также появится возможность выйти ключевыми игроками на мировой рынок. «Здорово. Вам спасибо», – оценил глава государства.

    Проект «Наша лаба» представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов и так далее. Он направлен на оказание содействия ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов и прочего, а также производителям в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

    Ранее Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 21:14
    Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Статус России как уникальной цивилизации имеет научные обоснования, подтверждаемые геномными исследованиями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания, подтверждаемые результатами вашей работы. Это очень важно!» – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2023, 11:45
    Путин рассказал о заслугах Киссинджера

    Путин: Политика Киссинджера привела к важнейшим договоренностям между СССР и США и разрядке международной напряженности

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Нэнси Киссинджер, супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет.

    «Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    «С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», – добавил глава государства.

    Путин рассказал, что много раз лично общался «с этим глубоким, незаурядным человеком». «И я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – пообещал российский лидер, пожелав супруге экс-госсекретаря, а также всем его родным и близким «душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты».

    Ранее в четверг стало известно, что Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут.

    Коментарии (6)
    Главное
    Из AppStore пропали приложения «Ситидрайв», «Сбермаркет» и «РЖД Пассажирам»
    Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко
    Корреспондента Bild уволили за участие в написании книги про Россию
    Жители украинских сел отказались сносить советские памятники
    Суд в США отказал Трампу в праве на неприкосновенность президента
    В ВОЗ назвали регион с самой быстрорастущей эпидемией ВИЧ
    Не пожавшая украинской теннисистке руку Потапова вышла замуж

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский разгласил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма

    Президент Украины фактически опроверг один из главных постулатов киевского режима. Все последние годы в Киеве утверждали, что с 2014 года воевали в Донбассе не с собственными гражданами, не в рамках гражданской войны, а с Россией и российской же армией. Как именно проговорился Зеленский и каким он видит способ «реинтеграции Крыма и Донбасса»? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............