Путин разрешил «Лукойлу» покупку акций «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd

Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

Tекст: Ольга Никитина

Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

«100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.