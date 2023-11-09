У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.10 комментариев
Россия и Казахстан решили развивать сотрудничество в космической сфере
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие в космической сфере, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в том числе будут укреплять кооперацию на комплексе «Байконур», следует из совместного заявления президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
Стороны намерены внедрять современные ракетно-космические технологии с высоким уровнем экологической безопасности. Также Россия и Казахстан будут продолжать реализацию проекта «Байтерек», включая создание новых рабочих мест, повышение компетенций, передачу технологий и формирование корпуса национальных специалистов, говорится в документе на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче.