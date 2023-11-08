В Луганске отметили годовщину работы платформы «Россия – страна возможностей» в регионе

Событие объединило более 150 представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций, сотрудников президентской платформы, а также победителей, финалистов и участников проектов, конкурсов и олимпиад АНО «Россия – страна возможностей».

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» официально объявила о своем присутствии в Донбассе в июне 2022 года. Именно в Луганске состоялась презентация первого сезона специального проекта «Пишем будущее». После вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации руководством платформы было принято решение о создании полноценных команд для работы в Донбассе.

В представительстве оборудованы лекторий более чем на 50 посадочных мест, зона совместной работы для проектных команд и профессиональных сообществ, а также медиастудия для представителей СМИ и блогосферы. Руководит работой представительства выпускник президентской платформы Даниил Калитвенцев. В команду также вошли выпускники проекта «Мастерская новых медиа», уроженцы Донбасса Алина Заец и Даниил Степанков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня платформа объединяет 26 проектов, конкурсов и олимпиад. Год назад «территорию новых возможностей» открыли для себя жители нашей республики. Они активно участвуют в мероприятиях, которые «Россия – страна возможностей» проводит во всех регионах. Кто-то смог пройти стажировку, кто-то – продвинуться в карьере, кто-то поступил в вуз или устроился на новую интересную работу; кто-то выиграл грант на реализацию проекта или нашел личного наставника, который поможет вырасти профессионально. Проекты платформы помогают каждому участнику почувствовать себя частью большого народа, который строит будущее своей великой страны. Поздравляю АНО «Россия – страна возможностей» с этой годовщиной и отличными результатами работы!» – сказал на торжественной церемонии глава ЛНР Леонид Пасечник.