В нашествии клопов в Южную Корею заподозрили Францию

Tекст: Валерия Городецкая

По словам министра внутренних дел и безопасности Республики Корея Ли Сан Мина, базовым предположением участившихся случаев обнаружения клопов в стране является завоз путешественниками насекомых из Франции, однако пока точная причина не установлена, пишет Younhap, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за последний месяц в Управление по контролю за заболеваниями Южной Кореи поступили десятки сообщений об обнаружении клопов, когда за последние десять лет таких обращений было всего девять. Люди жалуются на укусы насекомых в общественных банях и студенческих общежитиях.

В стране запущена работа координационного штаба для мониторинга ситуации, вырабатываются необходимые меры для ее решения.

В октябре из-за нашествия клопов во Франции закрыли пять школ.