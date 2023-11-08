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Минэнерго Казахстана: Соглашение с Газпромом затрагивает транзит газа в Узбекистан
Минэнерго Казахстана: Соглашение с Газпромом затрагивает транзит российского газа в Узбекистан
Соглашение о стратегическом сотрудничестве Казахстана и Газпрома затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан, сообщил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По его словам, соглашение затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан, этим же соглашением устанавливаются обязательства сторон при осуществлении транзита российского газа, передает ТАСС.
В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны. После этого стало известно, что Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.