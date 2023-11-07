В Госдепе заявили о приглашении всех участников АТЭС на саммит в Сан-Франциско

Госдеп: Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию

Tекст: Антон Никитин

На вопрос о том, было ли передано официальное приглашение на предстоящий саммит российской стороне, Мюррей сказал, что Соединенные Штаты пригласили на встречу лидеров «все экономики-участницы», передает ТАСС.

По его словам, США будут выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, включая санкции.

Сотрудник Госдепартамента ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС таких же подходов, то есть учета собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума.

В прошлый четверг в Госдепе заявили о намерении обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско, но «с учетом санкций».

Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва самостоятельно определит уровень представленности на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября.