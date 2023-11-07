Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В Госдепе заявили о приглашении всех участников АТЭС на саммит в Сан-Франциско
Госдеп: Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию
Администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию, заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.
На вопрос о том, было ли передано официальное приглашение на предстоящий саммит российской стороне, Мюррей сказал, что Соединенные Штаты пригласили на встречу лидеров «все экономики-участницы», передает ТАСС.
По его словам, США будут выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, включая санкции.
Сотрудник Госдепартамента ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС таких же подходов, то есть учета собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума.
В прошлый четверг в Госдепе заявили о намерении обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско, но «с учетом санкций».
Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва самостоятельно определит уровень представленности на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.
Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября.