Песков: Отношения России и США находятся на нуле

Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег

Tекст: Евгений Поздняков

«Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.

«Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.

Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.

«Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.

«Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.

«Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.

«В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.

Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.

По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.

Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.