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    Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    Китай и США поспорили из-за панголинов
    Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
    Израильский министр допустил возможность ядерного удара по Газе
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать Leopard 2 под Авдеевкой (видео)
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 13:21

    Песков: Отношения России и США находятся на нуле

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отношения между Россией и США сегодня находятся на нуле, но рано или поздно их придется возобновлять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

    Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину указал, что отношения РФ и США находятся на нуле или даже ниже нуля, но поскольку обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то со временем придется возобновить этот разговор, передает РИА «Новости». Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что к чему Россия не проявляла должного внимания раньше, сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела. «Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и конечно, все это будет реализоваться», – подчеркнул он.

    Песков, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах могут произойти контакты лидеров РФ и США, отметил, что сворачивание российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, лидер США Джо Байден должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, но это недостижимо.

    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (34)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (21)
    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (18)
    3 ноября 2023, 05:59
    Американский генерал пожаловался на российских и китайских летчиков

    Генерал ВВС США Келли: Российские и китайские летчики тренируются на американцах как на тренажере

    Tекст: Антон Никитин

    Российские и китайские летчики «сталкиваются» с американскими самолетами и беспилотниками в различных горячих точках с целью потренироваться, выразил мнение генерал ВВС США Марк Келли.

    По версии Business Insider, только за последний год было отмечено несколько «опасных» ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего дрон упал в Черное море. В статье говорится, что американские военные считают опасными и маневры российских летчики в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, передает РИА «Новости».

    Генерал ВВС США Марк Келли объяснил перехваты тем, что летчики России и Китая хотят потренироваться против «лучших в мире». Он считает, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих летчиков против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами.

    Напомним, 27 октября китайский истребитель J-11 пролетел в трех метрах от американского стратегического бомбардировщика B-52. Тремя днями ранее российский истребитель Су-27 развернул беспилотник США от государственной границы России над Черным морем.

    Коментарии (13)
    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2023, 13:42
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Против инициативы об отдельном финансировании Израиля выступают и Сенат, и Белый дом. Это слишком большое давление на нижнюю палату, преодолеть которое не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Украина в документе не упомянута.

    «Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.

    «Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.

    Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.

    «Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.

    «Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.

    «В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.

    Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.

    По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.

    Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 03:30
    Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян

    Посол Антонов: Живущие в США россияне подвергаются нападкам со стороны украинцев, предателей и американских спецслужб

    Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Живущие в США россияне напуганы, боятся открыто говорить, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат рассказал в эфире Первого канала, что живущих в США россиян миллионы, причем большинство из них настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать связи с Россией, дружить и не забывают нашу общую историю, передает РИА «Новости».

    При этом Антонов отметил, что сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы.

    Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о настоящей травле граждан России и этнических русских во многих странах мира.

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    2 ноября 2023, 23:11
    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана

    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана и ФАУ «Роскапстрой»

    Tекст: Антон Никитин

    Новые санкции министерства финансов США затронули МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой», следует из опубликованного документа американского ведомства.

    Рестрикции также затронули ряд дочерних компаний ПАО «Газпром нефть» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики. В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию, передает ПРАЙМ.

    Напомним, в ноябре 2021 года Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

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    3 ноября 2023, 22:58
    США ввели санкции против гражданки России за содействие в обходе рестрикций

    Минфин США ввел санкции против гражданки России Ждановой за содействие российским предпринимателям в обходе рестрикций

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций, сообщается в заявлении Министерства финансов США.

    Как отмечается в документе, против Ждановой были введены санкции «за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит». Минфин США утверждает, что в марте 2022 года россиянка помогла клиенту в России скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере 2,3 млн долларов через открытый обманным путем инвестиционный счет и сделки с недвижимостью. В результате лица, находящиеся под санкциями, получили доступ к западным финансовым рынкам, что власти США расценивают как обход введенных рестрикций, передает ТАСС.

    По этому поводу заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что «с помощью ключевых посредников, таких как Жданова, российские элиты, хакерские группировки и другие акторы предпринимали попытки обхода американских и международных санкций, в частности через неправомерное использование виртуальной валюты».

    Ведомство считает, что Жданова использовала для перемещения средств за рубеж наличные деньги, связи с организациями, замешанными в отмывании денег, а также третьи страны, например ОАЭ, и международные компании, имеющие представительства по всему миру. Она, по мнению американских властей, «оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей».

    Минфин США также утверждает, что Жданова имела связи с группой киберпреступников, именующей себя Ryuk и осуществляющей кибератаки на крупные компании и организации. Ее подозревают в отмывании в 2021 году от имени группировки суммы в размере более 2,3 млн долларов.

    Накануне в Кремле заявили о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям.

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    3 ноября 2023, 14:36
    Песков: Российские компании адаптировались к санкциям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупный и средний бизнес в России привык хеджировать риски, связанные с санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о введении США новых санкций против российских компаний.

    Он отметил, что рестрикции создают дополнительные проблемы, однако российские компании адаптировались к санкциям, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что любая большая компания в России в любой сфере – в финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной – хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции.

    Напомним, США ввели санкции против 150 структур, а также 37 физических лиц России.

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    2 ноября 2023, 17:15
    Назван процент считающих чрезмерной помощь Вашингтона Киеву американцев

    Соцопрос: Более 41% американцев считают чрезмерной помощь Вашингтона Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Число американцев, считающих объем помощи Вашингтона Киеву непомерно большим и выступающих в преддверии «зимних холодов на Украине» за ее сокращение, значительно увеличилось, сейчас оно составляет 41%, следует из проведенном социологической службой Gallup опроса.

    В данный момент оптимальной сейчас называют помощь 33% по сравнению с 43% четыре месяца назад, при этом 25% американцев полагают, что она недостаточна, передает ТАСС.

    Также 61% считает необходимым установить предел помощи Украине, и такую точку зрения разделяют подавляющее большинство представителей республиканской партии, находящейся в оппозиции.

    Кроме того, 54% респондентов заявили, что США должны поддерживать Украину в попытках «возвращения своей территории даже в случае затяжного конфликта».

    В данный момент 43% выступают за попытку США содействовать быстрому завершению конфликта, даже если это приведет к потере Киевом части территории. Такое развитие событий поддерживают большинство республиканцев (55%). Сторонники Демократической партии продолжают выступать за помощь Украине «в возвращении утраченных территорий».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    2 ноября 2023, 13:57
    Россия пообещала ответ на оборонное соглашение США и Финляндии

    Захарова: Россия примет меры в случае заключения оборонного соглашения США и Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет вынуждена принять военно-технические и иные меры в случае заключения соглашения об оборонном сотрудничестве США и Финляндии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Россия примет меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности страны, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 12:19
    Захарова ответила на мечты США о «стратегическом поражении» России

    Официальный представитель МИД Захарова назвала санкции США «политикой стратегического поражения»

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, но это недостижимо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

    Захарова отметила, что США каждый год что-нибудь новое придумывают: то сдерживание, то стратегическое поражение, но «не дождутся», передает РИА «Новости».

    Ранее США ввели ограничения против 40 физических и свыше 190 юридических лиц России. Рестрикции коснулись МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой».

    Также санкции введены против санкции против разработчика дрона «Ланцет» Александра Захарова и его семьи.

    В Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей.

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    2 ноября 2023, 13:47
    Москва назвала разжиганием национализма заявления Вашингтона о Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом, пытаясь провести параллель между еврейскими погромами в Российской империи и между беспорядками в аэропорту Махачкалы, провоцирует разжигание национализма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявления Белого дома – это провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств, Москва рассматривает это как очередную попытку дестабилизации в России, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Она добавила, что подобные несуществующие исторические параллели не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств, но многие задаются вопросом, насколько США сегодня правовое государство.

    Если это государство провозглашает правовую основу своего устройства, то оно «не имеет права на подобные аллюзии», подчеркнула дипломат.

    Захарова напомнила, что к беспорядкам в Дагестане имеют отношение украинские спецслужбы, получающие деньги с Запада, потому сам Запад причастен к этому.

    Напомним, президент Владимир Путин, говоря о беспорядках в Махачкале, указывал на попытки дестабилизации и раскола российского общества извне.

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