Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
На акцию в поддержку Палестины в Вашингтоне собралось более 100 тыс. человек
Организаторы заявили об участии в акции в поддержку Палестины в Вашингтоне более 100 тыс. человек
В Вашингтоне прошла акция в поддержку Палестины, в ней приняли участие свыше 100 тыс. человек, заявил координатор коалиции «Ответ» Брайан Беккер, добавив, что состоялась «самая большая демонстрация в поддержку Палестины в истории США».
Беккер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в лицемерии и сказал, что «люди очень злятся» из-за поддержки Белым домом «войны Израиля против гражданских лиц», передает РИА «Новости».
Напомним, пропалестинские демонстрации прошли также в Берлине и Париже. После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу» – пиротехническое изделие. Пострадали двое полицейских и ребенок.