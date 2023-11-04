Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
Президент России Путин рассказал, что ему понравился Луганск
Во время общения с общественными организациями на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Луганска, назвав его хорошим городом.
Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».