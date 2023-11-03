Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Sohu: Украина «встала на колени» для возвращения поддержки Запада
Украина почти полностью лишилась западной поддержки из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому Киев всеми силами пытается вернуть былое внимание союзников, «прямо встав на колени перед Западом», сообщил китайский портал Sohu.
Авторы пишут, что раньше президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивал еду на расстоянии», а теперь требует от ВСУ ежедневных успехов и продвигаться по линии фронта не менее чем на 500 метров, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что Киев по-прежнему находится на втором плане, а оборонная промышленность стран – членов НАТО не сможет обеспечивать боеприпасами одновременно и Израиль, и Украину.
Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.