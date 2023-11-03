Sohu: Украина «встала на колени» для возвращения поддержки Запада

Tекст: Вера Басилая

Авторы пишут, что раньше президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивал еду на расстоянии», а теперь требует от ВСУ ежедневных успехов и продвигаться по линии фронта не менее чем на 500 метров, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Киев по-прежнему находится на втором плане, а оборонная промышленность стран – членов НАТО не сможет обеспечивать боеприпасами одновременно и Израиль, и Украину.

Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.