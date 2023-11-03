В Кремле призвали не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту

Tекст: Александра Юдина

По его словам, подобный случай не характерен для Дагестана, это скорее исключение – у людей, которые совершили противоправные действия, нет большой поддержки дагестанского народа, передает ТАСС.

Также Магомедов подчеркнул, что Дагестан является самой многонациональная республикой России, которая всегда была примером межнационального и межконфессионального мира и согласия.

«В советское время Дагестан называли «лабораторией межнациональных отношений»», – заверил он, подчеркнув, что в Дагестане веками складывалась культура межнационального и межконфессионального согласия, основанная на взаимном уважении, взаимной помощи, добрососедстве.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить тех, кто устроил массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Меликов, комментируя эти слова, указал, что наказание настигнет тех, кто громил аэропорт, применял насилие к сотрудникам полиции или распространял ложную информацию.

