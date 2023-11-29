Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали

Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске, передает ТАСС.

В прокуратуре уточнили, что Джамаладинова обвиняется по статье УК РФ за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной ненависти.

Ранее экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову Басманный суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.