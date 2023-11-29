Кириенко открыл обновленный мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса»

Tекст: Ольга Никитина

Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в церемонии открытия также принимали участие замначальника управления президента России по общественным проектам, зампред РВИО Николай Овсиенко и советник главы ЛНР Анна Сорока.

Кириенко подчеркнул, что это – день восстановления справедливости, памяти, уважения. «И напомнил, что создание этого мемориала – прямое поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, который для этого выделил средства из своего резервного фонда. Это – долг памяти по отношению к героям Луганской народной республики. Это и те, кто взял в руки оружие, вступив в ряды народного ополчения, и мирные жители, которые подверглись агрессии нацистов. Для руководства нашей страны очень важно, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение», – говорится в сообщении Пасечника.

Благоустройство мемориального кладбища «Незаживающая рана Донбасса», основанного в 2014 году на фоне противостояния русскоязычных областей Новороссии с украинским режимом, выполнило Российское военно-историческое общество.

Украинские боевики в 2014 году держали под постоянным огнем все четыре городских кладбища Луганска. Новое захоронение было основано в районе пригородного поселка Видное-1. Там покоятся 394 человека. Из них: 223 мирных жителя (опознаны – 63, неизвестных – 160) и 171 ополченец (опознаны – 72, неизвестных – 99).

Пасечник подчеркнул, что среди тех, кто покоится на кладбище, есть женщины, старики, заживо сожженные ВСУ инвалиды из Кременского дома-интерната. «Они не виноваты ни в чем, кроме того, что не захотели смириться с несправедливостью, оставить свои дома, перестать говорить на родном русском языке. Их имена теперь навеки высечены на плитах этого мемориала. Многие пока лежат в безымянных могилах с табличками – имена некоторых наших земляков установить еще не удалось. Но мы обязательно это сделаем!» – пообещал глава ЛНР.

Во входной группе нового кладбища размещена фигура Матери, которая держит на руках тело убитого сына (высота фигуры с постаментом – 4,8 м.). «Этот образ подчеркивает родство с кладбищем времен Великой Отечественной войны, поскольку и тогда и сейчас мирные жители были убиты приверженцами нацистской идеологии», – отметили в РВИО.

Архитектурной доминантой кладбища является 16-метровый обелиск с установленным на нем четырехметровым бронзовым Ангелом с крестом в руке.

Для кладбища была разработана единая форма надгробной плиты. Ввиду того, что, несмотря на активную работу Следственного комитета России, не все тела удалось опознать, ряд табличек содержит надпись «жертва украинской агрессии» для гражданских лиц и «неизвестный защитник Отечества» для ополченцев.

Дорожки кладбища замощены светлой гранитной плиткой, выполнена архитектурная подсветка. Установлена величественная входная группа в виде портала из колонн, высажены вечнозеленые можжевельники – как еще один символ вечной жизни.

«Огромная благодарность Российскому военно-историческому обществу за неоценимую помощь в создании мемориала. Уверен, что жители и гости республики будут часто приходить сюда, чтобы поклониться памяти безвинно погибших земляков. А для всех нас этот мемориал станет еще одним символом непокоренного Донбасса», – заключил Пасечник.