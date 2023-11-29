  • Новость часаКрымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Китай скрытно скупает российское золото
    На Украине признали отсутствие военного плана на 2024 год
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    Сын Боярского подтвердил инфаркт отца
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Украинское химоружие убило уже 15 человек
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    20 комментариев
    29 ноября 2023, 08:48

    Израильские военные катера обстреляли прибрежную зону на юге Газы

    Al Jazeera: Израильские военные катера обстреляли прибрежную зону на юге Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарский телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские военные катера в среду обстреляли прибрежную зону на юге сектора Газа.

    По данным канала, ударам израильских снарядов подверглась прибрежная полоса недалеко от города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Информация о пострадавших и причиненном ущербе пока нет.

    Ранее Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС.

    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (18)
    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

    Коментарии (40)
    27 ноября 2023, 21:07
    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе

    Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (23)
    27 ноября 2023, 13:21
    Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

    По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

    Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

    Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

    Коментарии (10)
    27 ноября 2023, 16:33
    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

    Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
    @ Nasser Nasser/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сделка по обмену военнопленными между Тель-Авивом и ХАМАС будет продлена. Конфликт между сторонами подходит к концу, однако в перспективе нескольких лет очаг войны на Ближнем Востоке вспыхнет с новой силой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа.

    «Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

    «Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

    «Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

    «Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

    Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

    Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

    Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2023, 11:41
    В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт

    Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.

    Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»

    Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.

    Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:48
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильские военные до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали пять высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении говорится, что авиация Армии обороны Израиля еще до начала оперативной паузы ликвидировала пять высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявила о гибели четырех своих главарей.

    В субботу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 03:42
    В Госдепе сообщили о планах Блинкена обсудить угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Блинкен на этой неделе планирует посетить Израиль и Западный берег реки Иордан, где он обсудит «право Израиля на самооборону» и «усилия по освобождению оставшихся заложников», защиту мирного населения и доставку гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    Также политик затронет вопросы «будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта».

    Ранее сообщалось, что освобожденные из Газы 11 заложников прибыли в Израиль.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 14:32
    В ХАМАС подтвердили гибель четырех главарей

    Боевое крыло ХАМАС подтвердило гибель четырех главарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – подтвердила гибель четырех своих главарей.

    В частности, погибли Ваэль Раджаб, Рафаат Сальман, Айман Сиям, а также командир Северной бригады Ахмед аль-Гандур, передает ТАСС.

    Напомним, ХАМАС ранее подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2023, 02:51
    Израиль освободил новую группу палестинских заключенных

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, состоящую из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Ранее движение ХАМАС сообщило, что получило список из 33 палестинских заключенных, которых планируют освободить. В список вошли три женщины и 30 подростков, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиль прибыли 11 освобожденных заложников.

    Коментарии (3)
    27 ноября 2023, 19:56
    Перемирие в секторе Газа продлили на два дня

    МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня

    Перемирие в секторе Газа продлили на два дня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Как написал Аль-Ансари в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), Катар сообщил, что после продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое продлили еще на два дня, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявило о намерении продлить перемирие с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 01:58
    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке

    Politico сообщила о нехватке у Пентагона денег для наращивания сил на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Газы

    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке
    @ Kaitlin/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Пентагона не хватает денег, чтобы оплатить наращивание сил на Ближнем Востоке, поскольку в Конгрессе США нет консенсуса по вопросу одобрения финансирования, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил направить на Ближний Восток авианосцы, средства ПВО, истребители, сотни военных, передает РИА «Новости».

    Ограниченные средства, которые есть у Пентагона, остались от бюджета за предыдущий финансовый год, новый постоянный бюджет так и не принят. Из-за ситуации вокруг сектора Газа Пентагон был вынужден перераспределить средства из других статей расходов, некоторые программы придется сократить или отменить.

    Напомним, в октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 23:47
    Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 заложников в день.

    Нетаньяху сообщил, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом обсудил освобождение группы заложников, он заявил, что есть возможность освобождать по 10 человек в день при условии сохранения паузы в конфликте, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль при любых условиях планирует вернуться к проведению военной операции в секторе Газа.

    Ранее движение ХАМАС сообщило, что приложит усилия для продления перемирия в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 13:04
    СМИ: Египет, Катар и США обсуждают продление гуманитарного перемирия в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Египет, Катар и США проводят интенсивные консультации по продлению гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, сообщили СМИ.

    Как указал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный египетский источник, накануне «усилия Египта и Катара позволили завершить процесс обмена заложниками и заключенными и продолжить соблюдение режима гуманитарного перемирия», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин: Русские – это больше чем национальность
    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию
    Всемирный русский народный собор поддержал канонизацию Суворова
    Авторизацию через Google в Рунете продлили на год
    Эксперт: Школьники не купят алкогольное мороженое, чтобы напиться
    Окружение Волочковой опровергло сообщения о смерти ее экс-бойфренда

    Зачем Китай скрытно скупает российское золото

    Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает? Подробности

    Перейти в раздел

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности

    Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............