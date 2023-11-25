Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.21 комментарий
Украина оценила свою способность платить за производство вооружений
Украинский министр Камышин заявил о способности страны профинансировать лишь половину возможностей ОПК
Украинский ОПК не может сам закрыть потребности вооруженных сил Украины, но даже при этом госбюджет в состоянии профинансировать только половину его возможностей, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Камышин сообщил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым принял участие во встрече с «украинскими производителями оборонно-промышленного комплекса». «Мы с отечественным производством все равно далеки от закрытия потребности сил обороны», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр выразил уверенность, что Украина «будет и дальше зависима от внешних поставок». При этом украинского бюджета достаточно на контрактацию только половины возможностей украинского рынка в 2024 году. Кроме того, остаются переходные контракты и необходимость приобретать определенную продукцию у других стран.
Напомним, Камышин считает «бессмысленным стремление к полной независимости» в сфере создания боеприпасов. При этом он заявил, что Украина якобы обладает возможностями для производства и получения боеприпасов, который мог бы быть равноценным «арсеналу всего свободного мира».
На встречах в Киеве в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» украинские власти к мысли, что «американской помощи нет». Притцкер спрашивала, что «надо за следующий год сделать», чтобы украинская «экономика выстояла даже в такой ситуации».