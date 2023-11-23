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Названа дата открытия магазинов на месте ушедшего Decathlon
Первые магазины на месте ушедшего Decathlon откроются в конце ноября
Открытие первых магазинов спортивных товаров Desport на месте покинувшего российский рынок Decathlon ожидается в конце ноября – начале декабря, сообщили в Минпромторге России.
По словам статс-секретаря – замглавы министерства Виктора Евтухова, первые магазины откроются в Москве и Петербурге, по мере формирования ассортимента и поступления товаров они появятся и в других городах, передает ТАСС. До конца года планируется открыть около 30 магазинов.
В июне прошлого года магазины Decathlon приостановили работу в России, в январе этого года компания объявила о продаже российского бизнеса. Покупателем стала российская компания ООО «АРМ», владелец франшизы Mango.