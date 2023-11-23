Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Папа Римский пригласил патриарха Кирилла в ОАЭ
Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла провести встречу в ноябре-декабре в ОАЭ, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Он отметил, что решение, принять или нет приглашение, остается за патриархом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне будет в столице ОАЭ Абу-Даби.
Ране папа Римский в ходе своего выступления заявил о наступлении темных времен.