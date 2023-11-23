В Красноярске стартовал финал конкурс-премии уличной культуры «КАРДО-ДЕТИ»

Tекст: Валерия Городецкая

В финале конкурса с призовым фондом в размере 360 тыс. рублей примут участие дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из 48 регионов России, которые занимаются уличными видами спорта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Поздравляю всех, кто оказался в финале конкурса премии «КАРДО-ДЕТИ». Мы в президентской платформе «Россия – страна возможностей» уверены, что у каждого человека, независимо от возраста, должны быть возможности развиваться и реализовывать свой потенциал», – обратился к участникам заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он подчеркнул, что Россия – единственное место в мире, где детям вручают премию за заслуги в области уличной культуры и спорта, обратил внимание на возможности, которые предоставляет конкурс, и пожелал удачи участникам.

Также с приветственным словом выступил Генеральный директор Благотворительного фонда «КАРДО», член Общественной палаты России, председатель общероссийской общественной организации «Улицы России» Валентин Работенко. «На протяжении шести лет существует основной проект «КАРДО». Нас постоянно спрашивали, когда будет запущен детский трек. Сейчас появляется целая платформа поиска и поддержки талантливых детей. С помощью нашего проекта будет легче развивать свои навыки, ведь рядом с тобой будут наставники и учителя, готовые поддержать независимо от твоего местонахождения», – сказал он.

На церемонии открытия был дан старт соревнованиям, которые пройдут 24 ноября в красноярском центре экстремальных видов спорта «Спортэкс». В заключительный день состязаний будут подведены итоги по 8 направлениям: ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг, трикинг. В последний день соревнований участников ждут мастер-классы по различным направлениям.

На шоу, посвящённом старту финала, все смогли проникнуться атмосферой уличной культуры. Зрители стали свидетелями большого представления от организаторов и судей конкурса.



Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» при поддержке Движения первых, Общественной палаты Российской Федерации, Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум», Центра экстремального спорта «Спортэкс».