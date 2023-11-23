«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?22 комментария
В Общественной палате прокомментировали новую волну блокировок российских блогеров и СМИ в Google
Александр Малькевич: Google стабильно игнорирует российское законодательство
«Хоть Google и является ИТ-гигантом, который может позволить себе самые стабильные серверы и самых лучших специалистов, от банальных багов не застрахован даже он», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя блокировку российских СМИ и блогеров в рекомендациях сервиса Google Discover.
Ряд российских СМИ и блогеры столкнулись с новой волной блокировок американской корпорации Google. В результате ошибки обновления или целенаправленно они перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google Discover. В том числе заблокированными оказались сайты «Комсомольской правды» (КП) и «Царьграда», что привело к существенному снижению общего числа их посетителей.
«Исходя из той информации, которая есть на данный момент, нельзя точно понять, с чем мы имеем дело – с технической ошибкой или преднамеренной блокировкой. Хоть Google и является ИТ-гигантом, который может позволить себе самые стабильные серверы и самых лучших специалистов, от банальных багов не застрахован даже он», – говорит Малькевич.
Он подчеркивает, что фактически Google «может говорить что угодно». Это может быть действительно сбой. Или таким образом ИТ-гигант вновь пытается «по чьей-то указке закрыть рот неудобным людям и организациям».
Поэтому, по его мнению, независимо от того, что случилось на самом деле, нужно понимать два момента. «Первый – Google стабильно игнорирует российское законодательство, поэтому если вы каким-то образом пострадали от его действий, добиться даже элементарной обратной связи от площадки будет тяжело, не говоря уже о каких-либо компенсациях. И второй – доверять зарубежным площадкам и сервисам в любом случае не стоит по причинам, которые уже были неоднократно озвучены. Это и предвзятость, и непредсказуемость, и их ненадежность в вопросе выполнения договорных обязательств», – заключил Малькевич.
В августе Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и так далее) для находящихся под санкциями российских компаний. Президент компаний «Крибрум» и «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал альтернативу этим сервисам.