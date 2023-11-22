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    Почему африканцы повернулись спиной к евреям
    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    19 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    22 комментария
    22 ноября 2023, 19:20

    Путин поручил увеличить объемы мяса птицы на российском рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке.

    Правительству поручено до 20 декабря представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на российском рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц.

    22 ноября 2023, 16:41
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

    «Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и остается одним из крупнейших поставщиков в этой сфере.

    В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал сроки начала безвозмездных поставок зерна в Африку.

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    22 ноября 2023, 14:25
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300 и готова к завершению поставок для единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент Владимир Путин.

    «Один из вопросов – формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», – передает ТАСС слова Путина.

    Заявление прозвучало на совещании президента с кабинетом министров.

    Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. Главы государств договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

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    22 ноября 2023, 15:07
    Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса

    Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей.

    «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», – резюмировал Путин, заслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

    Еще в мае Мишустин отмечал, что число проверок бизнеса снизилось до 340 тыс., из них лишь треть – в отношении малого и среднего бизнеса, что составляет исторический минимум.

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    22 ноября 2023, 16:50
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

    «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

    «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.

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    22 ноября 2023, 15:21
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год в России будет Годом семьи, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    До 27 декабря правительству предстоит образовать соответствующий оргкомитет, разработать план мероприятий Года семьи и определить источники их финансирования. Председателем оргкомитета станет зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

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    22 ноября 2023, 16:15
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях

    Министр Решетников доложил Путину, что проживание в российских отелях с начала года подорожало на 8–14%

    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость проживания в двух- и трехзвездочных российских отелях выросла на 8–11%, а в гостиницах «четыре» и «пять» звезд – почти на 14%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании российского президента Владимира Путина с кабмином.

    Решетников отметил, что на ценах сказывается дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

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    22 ноября 2023, 14:35
    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин заявил, что в стране создано рекордное количество отечественных брендов.

    «За предыдущий, прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается», – передает ТАСС слова главы страны.

    Президент предложил обсудить «поддержку российских брендов», предоставив слово министру экономического развития Максиму Решетникову.

    Ранее президент призвал поддерживать спрос на отечественную продукцию.

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    22 ноября 2023, 16:07
    Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Песков: Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале выступления российского лидера Владимира Путина на онлайн-саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    Отвечая на вопрос, состоялось ли выступление Путина, Песков ответил, что глава государства «выступает сейчас», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление российского президента.

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    21 ноября 2023, 19:44
    Путин: Достижения России способны по-настоящему удивлять и вдохновлять

    Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России. В нем он выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира.

    «Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории «Сириус». Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей. Уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами. До встречи, дорогие друзья, 1 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи», – сказал российский лидер.

    «Безусловно, всех интересуют и достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум «Россия». Именно на ее площадке проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля: начиная с сегодняшнего дня, их остается ровно сто», – продолжил Путин.

    «Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины. Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия – это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», – подчеркнул президент.

    Он добавил, что именно молодым людям предстоит определять будущее страны. Они уважают личную свободу, право на собственное мнение. «И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия», – сказал Путин.

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    22 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подрыв газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20.

    «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще.

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    22 ноября 2023, 15:29
    Путин присоединился к виртуальному саммиту G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Кремля присоединился к онлайн-саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    В ходе мероприятия будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации, передает ТАСС. Будут также подытожены результаты индийского председательства в этом году.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе выступления затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите.

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    22 ноября 2023, 14:41
    Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», – говорится в документе.

    Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.

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    22 ноября 2023, 12:40
    Песков сообщил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите G20

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступление президента Владимира Путина в ходе онлайн-саммита G20 будет открытым, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

    Начало саммита запланировано на 15.00, а «ориентировочно в 15.30 будет выступление Путина», передает ТАСС.

    Также будет вступительное слово премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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    22 ноября 2023, 17:08
    Путин высказался за восстановление международного экономического сотрудничества

    Путин: Россия выступает за восстановление международного экономического сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Москва выступает за возрождение открытого экономического сотрудничества, основанного на принципах Устава ООН.

    «Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее на саммите G20 Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России.

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    22 ноября 2023, 14:14
    Путин заявил о выходе ситуации в секторе Газа за грань критической

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической, заявил президент России Владимир Путин.

     «Попросил бы (главу МЧС) Куренкова Александра Вячеславовича сказать, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек – это их родственники», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, 22 ноября из сектора Газа в Москву доставлены еще 28 россиян и членов их семей.

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