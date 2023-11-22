Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.7 комментариев
Кремль анонсировал участие Путина в саммите лидеров ОДКБ в Минске
Кремль: Путин в четверг поучаствует в саммите лидеров ОДКБ в Минске
Президент России Владимир Путин в четверг посетит Минск, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Кремле.
В анонсе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что в повестке дня сессии будут «ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».
В Кремле ранее выразили сожаления, что Армения не будет представлена на высоком уровне на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября.