Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.15 комментариев
СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»
Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.
«Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.
Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».