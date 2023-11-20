СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

Tекст: Борис Инсаров

«Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».