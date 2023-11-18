В Приморье за три дня выпала почти трехмесячная норма осадков

В Приморье из-за циклона за три дня выпала почти трехмесячная норма осадков

Tекст: Александра Юдина

В данный момент в Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона, из-за непогоды отменены внутрикраевые авиарейсы в поселки Кавалерово и Пластун, а также автобусные – из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно, передает РИА «Новости».

Также сообщается о нарушении автомобильного сообщения на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья.

Как отметили в Примгидромете, за три дня наибольшее количество осадков выпало в Тернее – 121 мм (при месячной норме 44 мм), Сосунове – 82 мм (норма 43 мм), Дальнегорске – 60 мм (40 мм) и Молодежном – 50 мм (норма 30 мм).

При этом во Владивостоке за время влияния циклона выпало 16 мм, при месячной норме в ноябре 36 мм.

По информации синоптиков, на северо-востоке края в субботу сохранятся сильные осадки (дождь, дождь со снегом, снег), однако на остальной территории осадки будут прекращаться.