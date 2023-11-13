Скончался последний из организаторов свержения экс-президента Грузии Гамсахурдиа Тенгиз Китовани

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Китовани вместе с бывшим премьер-министром Тенгизом Сигуа и лидером военизированного формирования «Мхедриони» Джабой Иоселиани в 1991-1992 годах выступили против тогдашнего президента Звиада Гамсахурдиа и отстранили того от власти. Это позволило вернуться в Тбилиси из Москвы Эдуарду Шеварднадзе, который руководил Грузией до 2003 года, когда 20 лет назад его путем «революции роз» сместил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

Сигуа и Иоселиани ранее ушли из жизни, как и Шеварднадзе. Китовани оставался единственным живым «героем» роковых для Грузии 1990-х.

Китовани участвовал в войне в Абхазии 1992-1993 годов, избирался в парламент Грузии. Он был арестован на восемь лет в 1996 году за создание незаконного формирования. В 1999 году Шеварднадзе его помиловал. После этого роль Китовани в политической и общественной жизни страны была незначительной. Продолжительное время он проживал в Москве у родных.



