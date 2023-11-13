В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
В Таиланде решили нанять китайскую полицию для привлечения туристов из КНР
Таиланд рассматривает возможность найма на работу китайской полиции на ряд популярных туристических направлений, чтобы повысить уровень доверия у туристов из КНР, пишет агентство Bloomberg.
«Это покажет то, как Таиланд усилил меры безопасности, что значительно повысит доверие китайских туристов», – заявил глава Управления туризма Таиланда Тапани Киатфайбула, передает ТАСС.
Ряд пользователей раскритиковали этот план. Указывалось на то, что это последняя попытка Таиланда привлечь туристов, которых отпугивают опасения по поводу безопасности.
Ранее в Таиланде расширили безвизовый режим для россиян, увеличив его до 90 дней.