Оргкомитет премии #МЫВМЕСТЕ поддержал новую номинацию «Наставничество»

В ходе заседания были представлены проекты, которые реализуются согласно поручениям президента России по итогам Госсовета по молодежной политике в декабре 2022 года: программа (модуль) «Обучение служением», проект сети Общественных центров помощи людям в трудной жизненной ситуации и национального реестра благополучателей #МЫВМЕСТЕ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Оргкомитет премии #МЫВМЕСТЕ также поддержал инициативу руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой учредить номинацию «Наставничество».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии заседания отметил исключительную роль добровольчества в жизни российского общества. «По данным свежего исследования ВЦИОМ, 28% россиян в течение года принимали участие в добровольческой и благотворительной деятельности. Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. 54% говорят, что хотели бы принимать участие в такой деятельности. Показательная вещь – 83% доверяют волонтерскому сообществу. Это один из самых высоких показателей доверия к социальным институтам в нашей стране. Волонтерство – один из каналов, сохраняющий международное сотрудничество и лидерство России. Добровольцы – наше национальное достояние. Всем, кто принимает участие в этой работе, огромные слова благодарности и низкий поклон», – сказал Кириенко.



Одним из факторов роста волонтерского движения в России в последние годы названа государственная стратегия, направленная на его развитие. Прямая поддержка президента вывела добровольчество на уровень идеи, объединяющей миллионы граждан. Стремление к помощи ближним и объединение ради достижения глобальных целей по праву считается одной из важнейших традиций российского общества. Инициативы НКО, бизнеса и добровольцев помогают поддержать миллионы людей. Фактически сегодня НКО стали полноправными участники формирования государственной политики.

Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, представила промежуточные итоги Международной премии #МЫВМЕСТЕ, а именно результаты заявочной кампании на международный трек и ход подготовки Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок на премию, почти 40 тыс. Это на 25% больше, чем в прошлом году. За всеми этими проектами стоят команды, живые истории людей. Премия подтвердила и свой международный статус. Поступило более 500 заявок, в том числе от крупных волонтерских движений из 95 стран, среди них США, Япония, Турция, ЮАР и многие другие. На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ планируется насыщенная программа, которая пройдет на площадке выставки-форума «Россия», где не только участники форума, но и гости выставки смогут совершить добрые дела на полезной программе. Она позволит оказать реальную помощь в социальных учреждениях Москвы, принять участие в акциях помощи военнослужащим и осуществить мечты в акции «Елка желаний». В связи с большим интересом к форуму мы продлеваем срок регистрации до 20 ноября, а на самом форуме запустим Год добровольца в СНГ», – сказала Разуваева.

Также глава Росмолодежи сообщила, что участниками форума станут более 10 тыс. волонтеров, лидеров НКО, волонтерских центров, представителей бизнеса со всей России. Среди участников будут добровольцы разных возрастов от «серебряных» волонтеров до активистов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», а также иностранные участники из 95 стран мира. Впервые отдельная категория участников – благополучатели (дети, семьи военнослужащих специальной военной операции, ветераны).

Отдельно на заседании рассмотрели перспективы развития в России программы «Обучение служением», которая реализуется согласно поручению президента России Владимира Путина. Итоги пилотного этапа реализации программы (в сентябре 2023 года в 126 пилотных вузах и одном колледже запущен курс «Обучение служением») представили замминистра Минобрнауки России Ольга Петрова и председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

В ходе заседания утвердили форматы масштабирования программы «Обучение служением» на всероссийском уровне, в том числе в старших классах общеобразовательных школ при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»; инструменты формирования общероссийского каталога социальных заказов для участников программы, ее экспертно-аналитического обеспечения, а также повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций-участников программы.