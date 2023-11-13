В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Председатель парламента Грузии сравнил ущерб от местных радикалов и от России
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил ущерб для его страны от радикальной оппозиции и от России и заявил, что «обычно внутренний враг – самый большой», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Факты грузинской истории говорят о том, что, к сожалению, грузинские крепости нередко рушатся изнутри», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, «кто больший враг Грузии – ее собственная оппозиция или Россия?»
При этом он, в частности, обвинил оппозицию в том, что, благодаря ее стараниям, Грузия не получила в прошлом году статус кандидата в ЕС наравне с Украиной и Молдавией. «Такие группы (оппозиционеров) создают ложные представления о стране», – сказал Папуашвили.
«Грузинский народ и грузинское государство оказались между Россией, которая старается оказывать влияние на регион, и грузинской радикальной оппозицией», – заявил председатель парламента Грузии. «У этих атак на государство разные интенсивность, содержание и формы, но цель в том, чтобы нанести вред и действовать против интересов народа Грузии», – сказал он.