Председатель парламента Грузии сравнил ущерб от местных радикалов и от России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Факты грузинской истории говорят о том, что, к сожалению, грузинские крепости нередко рушатся изнутри», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, «кто больший враг Грузии – ее собственная оппозиция или Россия?»

При этом он, в частности, обвинил оппозицию в том, что, благодаря ее стараниям, Грузия не получила в прошлом году статус кандидата в ЕС наравне с Украиной и Молдавией. «Такие группы (оппозиционеров) создают ложные представления о стране», – сказал Папуашвили.

«Грузинский народ и грузинское государство оказались между Россией, которая старается оказывать влияние на регион, и грузинской радикальной оппозицией», – заявил председатель парламента Грузии. «У этих атак на государство разные интенсивность, содержание и формы, но цель в том, чтобы нанести вред и действовать против интересов народа Грузии», – сказал он.