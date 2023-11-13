В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Двукратные олимпийские призеры фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру
Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили спортивную карьеру. Об этом они заявили в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.
Как сказал Морозов, пара завершает спортивную деятельность, на соревнования они больше не поедут и выступать не будут, передает ТАСС.
Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, спортсмены выступали в парном катании. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях.
Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу.