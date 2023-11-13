В СКФО назвали победителей окружного финала конкурса «Лидеры России»

Девять управленцев стали победителями окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» в СКФО

Следующий окружной финал конкурса пройдет в Ростове-на-Дону: 24–26 ноября здесь встретятся представители ЮФО и новых регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Ставропольском государственном театре оперетты прошло торжественное награждение победителей окружного финала конкурса управленцев «Лидеры России» в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 4,5 тыс. заявок из СКФО, 88 человек получили допуск к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали девять конкурсантов из четырех регионов: Ставропольского края (4), Республики Дагестан (2), Республики Ингушетия (2) и Чеченской Республики (1).

«По итогам оценочных мероприятий в Пятигорске эксперты конкурса «Лидеры России» назвали имена девяти лучших управленцев, которые будут представлять Северный Кавказ в суперфинале юбилейного сезона. Победители окружного финала в СКФО работают в сферах информационных технологий, экономики и инвестиций, предпринимательства, молодежной политики и государственной службы. После Пятигорска серия окружных финалов продолжится в Ростове-на-Дону, где с 24 по 26 ноября конкурсные испытания пройдут управленцы Южного федерального округа и новых регионов России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Окружной финал конкурса в СКФО начался 10 ноября с социальной программы. В этот день управленцы провели мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников Пятигорска, прошли собеседования с крупными работодателями, получили консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и пообщались с участниками прошлых сезонов. 11 и 12 ноября состоялись конкурсные испытания: эксперты оценивали, как лидеры проявляют себя в разных управленческих ролях.

«Пройти путь руководителя и достигнуть высот можно только в одном случае, если придерживаться принципа служения своему народу. Любите людей, для которых работаете, и стремитесь быть полезными обществу. Подбирая специалистов в свою команду, я обращаю внимание прежде всего на их человеческие качества: порядочность, честность, умение дружить и работать на одну цель. Безусловно, надо быть профессионалом в своем деле, но при этом важно эффективно выстраивать коммуникации. Самое приятное, что мне проходится делать на посту главы региона, это решать проблемы людей», – отметил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.



Финалы юбилейного конкурса «Лидеры России» завершены в шести федеральных округах: СЗФО, СФО, УФО, ДФО, ПФО и СКФО. Теперь 24–26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ. Завершится серия окружных финалов в Москве: 6–10 декабря на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.