В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Отказавшиеся от паспортов эстонцы стали чаще всего выбирать гражданство России
Около 90 человек отказались от гражданства Эстонии за последние девять месяцев, второе по популярности гражданство, которые выбирают жители, стало российское.
По данным Департамента полиции и приграничной охраны, 24 обладателя эстонского паспорта отказались от него в пользу российского, 32 человека сделали выбор в пользу финского паспорта, девять человек стали подданными Британии, семь – Швеции, передает ТАСС.
Всего за 2022 год от эстонского гражданства отказался 81 человек, из которых 31 получил гражданство РФ, а 20 – Финляндии.
В начале ноября Россия временно закрыла пункт пропуска на границе с Эстонией.