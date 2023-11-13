Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором «Россетей»
Песков: Путин сегодня встретится с гендиректором «Россетей» Рюминым
Президент Владимир Путин проведет встречу с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что сегодня Путин работает к Кремле, на повестке дня президента – регулярные совещания внутреннего характера и встречи, передает ТАСС.
Песков добавил, что Путин примет гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина. Как сказал пресс-секретарь президента, это критически важная компания, с учетом роста промпроизводства значение компании трудно переоценить.
«Возможен также международный телефонный разговор», – указал Песков.