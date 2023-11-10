Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность России

Путин отметил героизм сотрудников МВД в ходе спецоперации на Украине

Путин в День сотрудника органов внутренних дел поблагодарил личный состав МВД за проявленный в ходе СВО героизм

Tекст: Антон Антонов

Путин заявил, что в России «гордятся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью» и «закладывали легендарные традиции» органов внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что «с появлением новых угроз национальной безопасности» требования к сотрудникам МВД «серьезно возрастают», каждому из них необходимо «усилить работу на вверенном участке». При этом Путин отметил неизменность приоритетов в работе сотрудников МВД: защита граждан, обеспечение общественной безопасности и борьба с преступностью.

Глава государства подчеркнул, что особенно важное значение имеет работа МВД в новых российских регионах, где помощь сотрудников органов внутренних дел для жителей оказывается «просто незаменимой». Путин указал, что долг МВД – предпринять все необходимые усилия, чтобы «укрепить веру людей в силу закона и государства», в «торжество справедливости». Это станет «весомым вкладом в налаживание нормальной жизни на освобождённых землях».

Путин призвал активизировать меры по пресечению провокаций экстремистов, которые пытаются нарушить мир и межконфессиональное согласие, а также по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, он указал на необходимость решительнее противодействовать экономическим преступлениям и обеспечивать безопасность на дорогах.

Путин заверил, что российское руководство будет «принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей». «Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов!» – сказал президент.

Напомним, спецоперация привела МВД к реорганизации. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства – Главного управления оперативного реагирования.