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    10 ноября 2023, 14:02

    Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность России

    Путин обсудил с Совбезом эффективность обеспечения информационной безопасности России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России повышение эффективности обеспечения информационной безопасности страны.

    «У нас сегодня важный и очень актуальный – не только для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», – сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

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    10 ноября 2023, 03:30
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    После визита в Казахстан Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент посетил штаб Вооруженных сил, завершив официальный визит в Казахстан. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники, а также заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Предыдущий визит состоялся в октябре.

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    9 ноября 2023, 15:28
    Кремль анонсировал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию Путина

    Песков: Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в этом году

    Tекст: Ольга Никитина

    В этом году президент России Владимир Путин планирует провести совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля добавил, что точная дата мероприятия будет названа позднее, при этом день уже назначен, передает ТАСС.

    Ранее Песков на вопрос об объединении большой пресс-конференции с прямой линией заявил, что «все может быть».

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    10 ноября 2023, 00:29
    Путин отметил героизм сотрудников МВД в ходе спецоперации на Украине

    Путин в День сотрудника органов внутренних дел поблагодарил личный состав МВД за проявленный в ходе СВО героизм

    Путин отметил героизм сотрудников МВД в ходе спецоперации на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, а также поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

    Путин заявил, что в России «гордятся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью» и «закладывали легендарные традиции» органов внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что «с появлением новых угроз национальной безопасности» требования к сотрудникам МВД «серьезно возрастают», каждому из них необходимо «усилить работу на вверенном участке». При этом Путин отметил неизменность приоритетов в работе сотрудников МВД: защита граждан, обеспечение общественной безопасности и борьба с преступностью.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важное значение имеет работа МВД в новых российских регионах, где помощь сотрудников органов внутренних дел для жителей оказывается «просто незаменимой». Путин указал, что долг МВД – предпринять все необходимые усилия, чтобы «укрепить веру людей в силу закона и государства», в «торжество справедливости». Это станет «весомым вкладом в налаживание нормальной жизни на освобождённых землях».

    Путин призвал активизировать меры по пресечению провокаций экстремистов, которые пытаются нарушить мир и межконфессиональное согласие, а также по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, он указал на необходимость решительнее противодействовать экономическим преступлениям и обеспечивать безопасность на дорогах.

    Путин заверил, что российское руководство будет «принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей». «Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов!» – сказал президент.

    Напомним, спецоперация привела МВД к реорганизации. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства – Главного управления оперативного реагирования.

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    9 ноября 2023, 14:46
    Путин: Рост экономики России будет около 3% по итогам года

    Tекст: Вера Басилая

    Рост экономики России ожидается около 3% по итогам года, это приличные показатели, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане.

    «У нас экономика растет. В этом году будет рост, ну не такой, конечно, как в Казахстане, [где] пять с лишним процентов, но для российской экономики сегодняшнего дня и вообще в целом для российской экономики под 3% рост – это прилично. В целом по году где-то около 3% будет», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.

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    9 ноября 2023, 14:34
    Политолог: Президент и правительство решают вопрос снижения долговой нагрузки на граждан

    Политолог Асафов: Для президента России жители страны важнее банков

    Политолог: Президент и правительство решают вопрос снижения долговой нагрузки на граждан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Долговая нагрузка населения – это реальная проблема, которую приходится признать. И сейчас власти делают все необходимое, чтобы облегчить жизнь граждан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов. Накануне Владимир Путин провел совещание с членами правительства.

    «В нашей стране реально существует проблема долговой нагрузки. Бывают ситуации, когда люди берут одни кредиты, чтобы погасить другие. Также некоторые граждане тратят существенную долю своего дохода на выплату займов. Президент понимает, насколько это тяжело. Он считает, что жители страны приоритетнее банков. Путину важно, чтобы население избавилось от этого ярма», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    «Уже сейчас существует множество способов, которые позволяют снять долговую нагрузку, и о них важно сообщать россиянам. Например, действует процедура банкротства для граждан. На совещании обсуждалось упрощение этого механизма для особо уязвимых слоев населения – пенсионеров, семей с детьми, а также людей, не способных выплатить кредит на протяжении более семи лет», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, на совещании президента и правительства поднимались вопросы и других методов помощи гражданам. Например, будут повышены нижняя и верхняя планки списания долгов. Теперь они будут составлять 25 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Также с 1 января заработает механизм каникул и для потребительских кредитов», – подчеркивает он.

    «Также затрагивались темы спорта и физкультуры, которым наш президент уделяет большое внимание. Здоровые граждане – это будущее государства. Отдельно поговорили о совершенствовании системы налогового вычета за оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Участвующих в этой программе организаций – более четырех тыс. Граждане также активно ею пользуются. Поэтому сумму выплаты было решено увеличить до 150 тыс. рублей», – резюмировал Асафов.

    Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

    Министр экономического развития Максим Решетников проинформировал участников встречи о механизмах защиты граждан с высокой долговой нагрузкой, в частности – о новых правилах внесудебного банкротства, заработавших с 3 ноября текущего года. Комментарий по теме также дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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    9 ноября 2023, 15:50
    Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по итогам переговоров в Астане.

    Также стороны заявили о намерении совершенствовать договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме того, в заявлении указано, что Россия и Казахстан будут углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и спецслужб двух стран, чтобы противодействовать терроризму, в том числе вербовке и перемещению иностранных террористов-боевиков, террористической пропаганде, религиозному экстремизму и отмыванию денег.

    Россия и Казахстан договорились препятствовать незаконному вывозу активов и обороту оружия, наркотиков и психотропных веществ, торговле людьми и другим видам организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения.

    Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.

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    9 ноября 2023, 15:36
    Путин назвал результативными переговоры с Токаевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал конструктивными и результативными переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Сегодняшние переговоры прошли в действительно деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия», – приводит слова Путина ТАСС.

    По мнению Путина, важно, что в ряде принятых сегодня документов поставлены «по-настоящему амбициозные задачи укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства» России и Казахстана. Этому будут способствовать и заключенные межправительственные и межведомственные соглашения, охватывающие разные направления сотрудничества, уверен он.

    Ранее Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.

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    9 ноября 2023, 15:57
    Путин и Токаев обсудили создание международной организации по русскому языку

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудил с коллегой Касым-Жомартом Токаевым реализацию инициативы по созданию международной организации по русскому языку.

    Российский президент отметил, что обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе ход реализации инициативы казахстанского лидера о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире, передает ТАСС.

    Путин добавил, что создание такой организации предоставит конкурентные преимущества для обеих стран. Так, владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия, а отсутствие языка межгосударственного общения является препятствием для контактов.

    Помимо прочего, на сайте Кремля размещено заявление президентов двух стран, в котором указано, что русский язык выступает серьезным объединяющим фактором укрепления и развития отношений между Россией и Казахстаном.

    Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение. Путин в свою очередь на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.

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    9 ноября 2023, 16:44
    Анонсировано участие Путина в Петербургском культурном форуме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях визита Путина в Астану.

    Он утвердительно ответил на вопросы, будет ли президент участвовать в форуме, поедет ли на него, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября.

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    9 ноября 2023, 16:04
    Россия и Казахстан решили развивать сотрудничество в космической сфере

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан продолжат взаимодействие в космической сфере, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в том числе будут укреплять кооперацию на комплексе «Байконур», следует из совместного заявления президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

    Стороны намерены внедрять современные ракетно-космические технологии с высоким уровнем экологической безопасности. Также Россия и Казахстан будут продолжать реализацию проекта «Байтерек», включая создание новых рабочих мест, повышение компетенций, передачу технологий и формирование корпуса национальных специалистов, говорится в документе на сайте Кремля.

    Ранее стало известно, что Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче.

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    10 ноября 2023, 11:58
    Путин назначил нового посла в Пакистане

    Путин назначил нового посла России в Пакистане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом в Пакистане.

    Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, постановлено назначить Альберта Хорева чрезвычайным и полномочным послом России в Исламской Республике Пакистан, передает ТАСС.

    Другим указом президент освободил от должности Данилу Ганича, занимавшего пост посла в Пакистане с 2019 года.

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    10 ноября 2023, 13:23
    Песков назвал визит Путина в Казахстан успешным

    Песков: Визит Путина в Казахстан был успешным

    Tекст: Ольга Никитина

    Визит президента России Владимира Путина в Казахстан был успешным для двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что у России «особые, союзнические, партнерские, стратегические» отношения с Казахстаном. По его словам, в четверг «был очень удобный случай для сверки часов, для обсуждения текущих вопросов», передает ТАСС.

    Повестка для отношений у России и Казахстана огромная, констатировал Песков. В ходе встречи, по его словам, была подтверждена «и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие». «Визит был успешным», – указал он.

    При этом тема казахстанско-французских отношений в ходе прошедшего визита российского лидера не поднималась, «да и не должна была», сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не передавал ли президент Франции Эммануэль Макрон посланий для Москвы через руководство Казахстана в ходе своего недавнего визита в республику.

    Песков подчеркнул, что отношения Астаны с Парижем и отношения Москвы и Астаны – «это совершенно разные направления взаимодействия».

    Напомним, во время визита Путина в Астану была заключена целая серия значимых соглашений. Газета ВЗГЛЯД писала, какие из них наиболее важны, а также разбирала, почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами.

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    10 ноября 2023, 13:29
    Песков: Решение об участии Путина в съезде «Единой России» в декабре еще не принято

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение об участии президента Владимира Путина в съезде «Единой России» в декабре пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав предоставить информацию позже.

    По его словам, по съезду «Единой России» пока решение не принято у президента, как только решение будет принято, с графиком будет ясно, передает ТАСС.

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    10 ноября 2023, 14:00
    Песков не стал раскрывать деталей посещения президентом штаба ЮВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать дополнительные детали состоявшегося посещения главой государства Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

    Отвечая на просьбу дать дополнительную информацию и, в частности, рассказать, обсуждалась ли корректировка целей, были ли даны оценки ходу спецоперации, Песков заявил, что сделать этого не может по понятным вам причинам, передает ТАСС.

    Он добавил, что это прерогатива Министерства обороны, поскольку тематика непосредственно касается проведения СВО, военных аспектов. При этом Песков предположил, что и в Минобороны, «конечно же, не будут этого делать тоже по понятным причинам».

    Ранее Песков сообщил, что Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

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